Lo Zodiaco ti dice che mamma sei… e come è la tua

ARIETE - Se sei una mamma ARIETE: I tuoi figli devono essere sempre i numeri uno. Crei in loro un forte senso di competizione, sia nei confronti degli amici che dei compagni di scuola o dei colleghi. Sei una mamma forte e cerchi di spronarli costantemente a dare il meglio di sé in tutte le situazioni.

Se tua mamma è dell’ARIETE: Anche se ha dei modi di fare dittatoriali, sai benissimo che puoi disubbidirle senza che se la prenda più di tanto. I suoi attacchi d’ira durano al massimo cinque minuti. A volte vorresti che fosse un po’ più dolce, per poterle confidare i tuoi pensieri e le tue paure.



TORO - Se sei una mamma TORO: Sei protettiva, premurosa e possessiva. Vuoi che tuoi figli vivano nell’agio e nell’abbondanza. Per questo consigli alle figlie di cercarsi partner benestanti. Il complesso edipico con i tuoi figli maschi è quasi inevitabile e rimane vivo anche in età adulta.

Se tua mamma è del TORO: Con una mamma così è impossibile morir di fame: come cucina lei non cucina nemmeno Cracco, anche se ti obbliga a mangiare triple porzioni dei suoi piatti succulenti. Sai di poter sempre contare su di lei, anche solo per un abbraccio. Non approfittare della sua generosità.



GEMELLI - Se sei una mamma GEMELLI: Ogni tanto ti ricordi che tuoi figli non sono dei giocattoli e hanno delle emozioni e delle idee che vorrebbero tu ascoltassi. Invece preferisci farli stare zitti portandoli a far shopping. Sai benissimo di non essere una mamma convenzionale e ne sei anche ben felice!

Se tua mamma è dei GEMELLI: Il fatto che non sia un punto di riferimento stabile ti ha permesso di diventare una persona autonoma e indipendente. Non sopporti quando i ruoli si invertono e si comporta come una bambina capricciosa e dispettosa. Però è molto simpatica e ti ha insegnato la libertà.



CANCRO - Se sei una mamma CANCRO: Sei la tipica mamma chioccia, sempre pronta ad ascoltare i bisogni dei tuoi figli e a cercare di confortarli quando sono giù di morale. Per te loro sono la tua vita, il tuo sogno diventato realtà. A volte questo grande attaccamento si trasforma in soffocante morbosità.

Se tua mamma è del CANCRO: Ami profondamente tua mamma, sai che darebbe la vita per te e a volte ti senti persino in colpa se sai che una tua azione può ferire la sua sensibilità. Conquistare la tua indipendenza non è semplice, soprattutto se continui a vivere in famiglia anche in età adulta.



LEONE - Se sei una mamma LEONE: I tuoi figli sono i più belli dell’universo ed è per questo che da bambini li addobbi come se fossero piccoli alberi di Natale e li porti a spasso per attirare le attenzioni dei passanti. Sei calorosa e protettiva ma, a volte, pretendi troppo. Lasciali brillare da soli!

Se tua mamma è del LEONE: A volte vorresti che tua mamma fosse meno appariscente e i tuoi amici la notassero meno. Eppure tu sei l’unica persona al modo in grado di farle mettere da parte il suo egocentrismo. Nonostante i modi aggressivi, sai che sotto sotto si nasconde una dolce mamma gattina.



VERGINE - Se sei una mamma VERGINE: Se fosse per te, avresti già organizzato l’intera vita dei tuoi figli sin dal primo mese di nascita. Ci tieni che siano ordinati, puntuali e che trovino un buon lavoro. Sei attenta nel curare la loro alimentazione e, a volte, ti preoccupi eccessivamente per la loro salute.

Se tua mamma è della VERGINE: A volte è davvero pesante e non capisce che non vuoi una vita organizzata da lei. Le sue critiche sulla tua forma fisica ti fanno sentire inadeguata e ti fanno perdere fiducia in te stessa. E ti coccola poco. Però se hai bisogno di un consiglio pratico lei è la numero uno!



BILANCIA - Se sei una mamma BILANCIA: Per te è importante che i tuoi figli, fin da piccoli, capiscano il valore dell’amicizia e dei rapporti sociali. Tu intanto socializzi con tutte le mamme, nonne e zie dei loro amici. Non vuoi vederli trasandati e hai una tremenda paura che restino single per tutta la vita.

Se tua mamma è della BILANCIA: Quando ti chiede come mai non ti fidanzi (o ti sposi, se sei già fidanzata) diventa una terribile ossessione. Non ti risparmia critiche per come ti trucchi o come ti vesti ma, grazie a lei, per la legge del contrappasso, hai imparato a fregartene del giudizio della gente.



SCORPIONE -Se sei una mamma SCORPIONE: Nemmeno con i tuoi figli riesci ad avere un rapporto semplice. Sei molto severa e vuoi che imparino presto che, se si comportano male (e per te è male tutto ciò che non è in linea con le tue idee), verranno puniti. Se ti accorgi di aver esagerato, li riempi di baci.

Se tua mamma è dello SCORPIONE: Pensi che tua mamma a volte sia strana: ti ripete le stesse domande infinite volte, quasi come se non si fidasse di ciò che le dici. Quando si arrabbia è meglio starle lontana: non risparmierebbe neanche a te le sue velenosissime parole. A volte però è tanto affettuosa.



SAGITTARIO - Se sei una mamma SAGITTARIO: Per te i tuoi figli hanno due alternative: diventare più studiosi di Giacomo Leopardi oppure partecipare alle Olimpiadi e vincere l’oro. Semplice, no? Credi in loro e nelle loro capacità. Speri che riescano a raggiungere tutti quei traguardi che tu hai mancato in gioventù.

Se tua mamma è del SAGITTARIO: Hai visitato mezzo mondo insieme a lei. Con una mamma così non si smette mai di imparare: è informata su qualsiasi cosa tu possa immaginare! Però a volte è presuntuosa e cocciuta. Quando si mette a parlare di religione, se non la pensi come lei, è la fine del mondo!



CAPRICORNO - Se sei una mamma CAPRICORNO: È fondamentale che i tuoi figli diano il giusto valore al denaro quindi, anche se ti supplicano di avere qualcosa di costoso che hanno tutti i loro amici, non glielo compri e spieghi che prima devono meritarselo. Ricordati che, dopo il bastone, ci vuole anche la carota!

Se tua mamma è del CAPRICORNO: A volte hai l’impressione che tua mamma ti consideri come un soldatino al suo servizio, sempre ubbidiente e ligia al dovere. Apprezzi i suoi saggi consigli, ma tu vuoi anche divertirti e non sono le sue minacce a fermarti. Vorresti tanto che diventasse più affettuosa.



ACQUARIO - Se sei una mamma ACQUARIO: Non c’è cosa più emozionante per te che vedere i tuoi figli ribellarsi alle regole che tu stessa tenti di imporgli! Ti hanno stravolto la vita e riescono sempre a insegnarti qualcosa. Ti diverte tantissimo l’idea di chattare con loro da una stanza all’altra della casa.

Se tua mamma è dell’ACQUARIO: Con lei puoi parlare di tutto: di extraterrestri, di energie rinnovabili, di sesso, di problemi lavorativi o sentimentali. Non ti giudica e non ti chiede di essere diversa da ciò che sei. Non puoi però piangere per questioni di poco conto con lei: ti riderebbe in faccia.



PESCI - Se sei una mamma PESCI: Sei la mamma più ansiogena dello Zodiaco: per te i tuoi figli dovrebbero prestare attenzione anche all’aria che respirano. Ti prendi cura di loro con estrema dedizione e talvolta ti dimentichi che, crescendo, è meglio che diventino autonomi e imparino a fare a meno di te.

Se tua mamma è dei PESCI: Non si ricorda di averti fatto le stesse domande per 300 volte e spesso ti diverti a risponderle in modo diverso, per il semplice gusto di farla spaventare per gioco. È sbadata, ma sai che lo fa bonariamente. Quando si lamenta, invece, hai imparato a disattivare l’udito.