Di che segno sei? I 12 papà dello zodiaco

ARIETE - Sei un papà guerriero! Nessuno osi toccare i tuoi figli: li difendi a spada tratta, sempre e comunque. Sei pronto persino a sfidare gli insegnanti se non riconoscono il loro valore. Però ai tuoi figli non lo dici perché desideri che imparino a farsi rispettare e a cavarsela da soli, proprio come hai fatto tu. Sei un papà affettuoso, ami giocare alla lotta o a guardare insieme un film d’azione. Ti diverte anche litigare. Ti piace l’idea che possano vedere in te la figura di un modello di vita. Hai grandi aspettative per loro, ma ricordati che hanno bisogno della loro libertà, proprio come te.



TORO - Come papà sei un vero punto di riferimento per i tuoi figli: loro sanno che ti troveranno sempre lì, pronto ad accoglierli tra le tue braccia. Per te è importante che a loro non manchi nulla e sei disposto a sacrificarti e a lavorare sodo per garantire una confortevole stabilità economica. Ti piace portarli a fare colazione al bar, a cena nei ristoranti più chic o a fare shopping senza la mamma. Hai bisogno di creare un buon legame emotivo. Il rischio è quello di diventare pesante e possessivo. Non lamentarti se ti delegano i loro compiti: l’arte del “vivere comodi” l’hanno imparata da te!



GEMELLI - Ti poni coi tuoi figli in modo molto autoritario, quasi dittatoriale (gelosissimo delle femmine). Come si permettono di ricordarti che non sei più giovane? È una delle tante maschere che adori indossare perché, in realtà, a te piacerebbe tantissimo ridere e scherzare con loro. Lo sforzo più grande che devi fare per essere un papà a 5 stelle è quello di imparare ad “ascoltare”. Non è poi così difficile relazionarti a loro: ricordati quando erano piccini e ti divertivi a giocare o insegnargli le parolacce di nascosto dalla mamma. Loro in cambio ti possono insegnare il senso della responsabilità!



CANCRO - Per te i tuoi figli sono quanto di più bello il destino ti potesse regalare! Sei un papà tenero, dolce e premuroso. Il tuo attaccamento alla famiglia è viscerale e spesso ti dimentichi l’esistenza di una vita al di fuori delle mura domestiche. Insegni ai tuoi figli il valore della famiglia, il piacere delle feste in casa, circondati dai parenti e magari da qualche simpatico animaletto domestico. Sei un padre sensibile e comprensivo, ma se i tuoi figli osano urtare la tua suscettibilità ti chiudi e rimani col muso per giornate intere. Indovina da chi hanno imparato la permalosità i tuoi figli!



LEONE - Potresti essere denominato il “papà-sole” perché sei convinto che tutto ruoti intorno a te, inclusi i tuoi figli. Naturalmente pensi che siano bellissimi, bravissimi e intelligentissimi, quasi quanto te. Questo da un lato è molto utile perché li spinge a sviluppare nuove capacità e a puntare sempre più in alto ma, dall’altro lato, rischia di metterli all’ombra e farli sentire insicuri. Con un figlio egocentrico (anche solo la tua metà) potrebbero esserci degli screzi. Sai come imporre la tua presenza e la tua volontà. Se diventerai loro maestro di vita, ti adoreranno per sempre: ci avevi pensato?



VERGINE - Sei molto attento alle necessità dei tuoi figli e questo ti rende un papà eccezionale! Nella tua testa sai esattamente cosa dovrebbero fare, quando e perché. Sai cosa è meglio che mangino e quale sport è meglio che pratichino. Le parole chiave per te sono “regole” e “disciplina”. Finché son piccoli puoi anche ottenere buoni risultati, ma dopo un po’ iniziano a scherzare e a dirti che sei un tantino “rompiscatole”. E ti rendi conto che sono ironici esattamente come il loro papà. Quello che fai per loro è ammirevole, ma lasciali uscire dalla gabbia e stai attento a non infrangere i loro sogni!



BILANCIA - Se tutti i papà fossero come te, le parolacce scomparirebbero dai dizionari nel giro di pochi anni. Sei un uomo diplomatico ma esigi che i tuoi figli siano sempre garbati ed educati e che non ti facciano fare brutte figure in pubblico. Una delle cose più belle che i tuoi figli possono imparare da te è che non c’è sempre bisogno di litigare, ma si possono raggiungere dei compromessi persino quando si va male a scuola. Per trasmettere il senso della giustizia, dovrai incarnarlo su te stesso. Si rivolgeranno a te anche da adulti, per consigli importanti così come per la scelta di una cravatta!



SCORPIONE - Sei una contrapposizione vivente, anche come papà. Ti mostri severo, ma in realtà sei dolce. Ti mostri brusco, ma in realtà sei morbido come un pezzo di pane. E così un giorno li sgridi con urla disumane e il giorno dopo li abbracci e li riempi di baci. È la tua natura: vivi di estremi. I tuoi figli impareranno a conoscerti e, grazie al tuo intuito e alla tua sensibilità, potrai riuscire a instaurare un buon dialogo con loro. Hai paura che scoprano i tuoi segreti, ma allo stesso tempo tendi a concedere pochi momenti di privacy. Essere padre per te è un percorso di grande crescita evolutiva.



SAGITTARIO - Ti piace talmente tanto essere circondato da donne, che anche le tue figlie si innamorano di te! Non riesci a essere severo, l’amore per i tuoi figli tira fuori il tuo lato più tenero e affettuoso. Riesci a creare in loro un’immagine di te talmente grandiosa da far dimenticare i tuoi momenti di assenza dal manage familiare. Ti basta portarli un giorno a cavallo oppure a pesca o a guardare le stelle: se lo ricorderanno per sempre. Con loro riesci persino a mettere da parte il tuo lato bigotto. È importante che tu dica spesso che credi in loro: è così che apprenderanno la fiducia in se stessi.



CAPRICORNO - Stavi per svenire quando hai scoperto che, per essere un bravo papà, i manuali non servono. Pensavi che per prendere dimestichezza coi pannolini e coi biberon fosse necessaria una certificazione. E invece ce l’hai fatta! Desideri il successo per i tuoi figli, soprattutto in ambito lavorativo, e così fin da quando son piccoli ti poni con loro con estremo rigore. Rilassati, non puoi controllare tutto! I tuoi figli hanno bisogno di sentirsi amati e di sentirsi benvoluti anche se hanno scelto un lavoro diverso dal tuo. A volte basta solo un abbraccio. Con loro puoi imparare a diventare affettuoso.



ACQUARIO - Oltre a vederti come un papà, i tuoi figli spesso ti vedono come un amico. Riesci infatti ad instaurare con loro un buon dialogo, quasi fino a stalkerizzarli su whatsapp. Questo a volte significa sentirli usare un linguaggio comunemente più consono verso un amico che verso un genitore, ma a te non importa. Sei il tipico papà che prende accordi con i propri figli per non rivelare le loro scaramucce alla mamma. Sin da piccoli li porti con te ai concerti, alle lezioni di yoga o alle manifestazioni per i diritti degli animali. Tu insegni loro l’idealismo e loro ti insegnano a diventare adulto!



PESCI - Ammettilo: sei un papà brontolone. Ti lamenti tanto ma alla fine fai esattamente quello che volevano facessi i tuoi figli. Loro questo lo sanno benissimo e spesso si approfittano della tua bontà. Sei un papà sensibile e premuroso: ti preoccupi che i tuoi figli si sentano bene, non solo fisicamente ma anche psicologicamente. Cerchi sempre di capire cosa si può nascondere dietro un broncio o dietro un sorriso forzato. Vederli felici ti dà gioia e non accetti facilmente che qualcuno li possa far soffrire, seppur involontariamente. Sii più determinato o non prenderanno sul serio le tue sgrida!