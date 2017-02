L’Oroscopo di San Valentino

Pare che l’origine di questa festività sia stato il tentativo della Chiesa di “cristianizzare” il rito pagano della fertilità che, nell’antica Roma, si celebrava nel mese di Febbraio.

San Valentino era un vescovo romano che dedicò la sua vita alla comunità cristiana e a Terni, città di cui è il patrono. Nacque proprio a Terni, nel 176 d.C., e morì a Roma il 14 Febbraio 273 d.C. Fu il primo a celebrare il matrimonio tra un legionario romano (pagano) e una giovane cristiana. Fu per questo che fu proclamato il “Santo Protettore degli Innamorati”. Gli furono attribuiti diversi miracoli e circolano diverse leggende su di lui. .



Una di queste leggende racconta che un giorno Valentino, udendo la lite di due giovani innamorati, si avvicinò loro porgendo in dono una rosa ed esortandoli a pregare affinché il loro amore durasse in eterno. I due lo ascoltarono e se ne andarono riappacificati. Da allora altre coppie di giovani si recarono da lui per ricevere una benedizione o per celebrare il loro matrimonio. E Valentino era solito donar loro un fiore colto dal suo giardino. Probabilmente nacque proprio da qui l’usanza di regalare dei fiori in segno d’amore. .



Come si prospetta questa giornata così romantica per i 12 Segni Zodiacali? Scopriamolo insieme….



Ariete - In tanti per San Valentino vanno a caccia dei vostri baci caldi e passionali. Siete gli amanti più gettonati del momento, avete l’imbarazzo della scelta, ma Saturno vi rende selettivi. Non siete disposti a dedicare il vostro amore ai primi arrivati. Marte risveglia l’istinto di mordicchiare le labbra ai partner, rischiando di trasformare la passione in dolce tortura! Attrazioni fatali col vostro opposto, Bilancia: la sua classe vi fa perdere la testa! .



Toro - San Valentino è una splendida occasione non solo per festeggiare gli innamorati, ma anche per ricordarsi di tutte le persone a cui si vuol bene. Perciò mettete da parte i vostri pregiudizi e non abbiate timore di mostrare i vostri sentimenti. Gli amori più passionali son gli amori segreti, clandestini e dovete inventarvi qualcosa di molto astuto per preservare la vostra privacy. Il segno che sa accontentare ogni vostro desiderio è quello dei Pesci. .



Gemelli - Le coppie che hanno superato la crisi di Saturno-contro si ritrovano per San Valentino felici e innamorate, con una rinnovata complicità. Chi è ancora single, potrebbe magicamente ritrovarsi tra le braccia di un’amicizia speciale. Però parlate troppo: l’unico modo per farvi stare zitti è baciarvi. Per farvi tenere a freno la lingua, invece, non ci sono soluzioni. Una passione frizzante col segno dell’Acquario vi porta sulla stessa frequenza d’onda! .



Cancro - Per voi non sarebbe San Valentino senza una dolcissima scatola di cioccolatini. Se non li ricevete, ve li comprate da soli. Chissà se vi piace più mangiarli o guardare con gli occhi innamorati quelle confezioni rosa a forma di cuore. Teneri e golosi, per voi ci vogliono dei partner che siano disposti a soddisfare il vostro bisogno di coccole e dolcezza. Le lacrime non sono concesse. Il segno del Toro sa come farvi scordare ogni piccola tensione. .



Leone - Con un bacio rubato o con un fiore o con un romantico cioccolatino, per San Valentino riuscite a far cascare ai vostri piedi chiunque vi affascini o vi susciti emozioni. Evitate invece i messaggini d’amore: da voi tutti si aspettano i fatti e non le parole. Le stelle premiano le storie costruttive e lungimiranti. E chissà che qualche anello non possa ufficializzare una relazione che va avanti da tempo… Col segno dell’Ariete regnano passione e magia! .



Vergine - Non lasciatevi rapire dai ritmi super frenetici del lavoro e cercate di ritagliare un po’ del vostro preziosissimo tempo per baciare appassionatamente i vostri partner, rendendo così speciale anche il loro San Valentino. Per i cuori solitari potrebbe rifarsi vivo un amore del passato: accoglietelo senza esitazione, sa come farsi perdonare con grande abilità. Per scaldarvi e stravolgervi il cuore, tenete ben stretto a voi il segno dello Scorpione. .



Bilancia - Avreste voglia di distribuire i vostri baci a chiunque. La festa degli innamorati per voi porta sempre quella dose di magia che rende le giornate uniche e speciali. Urano e Venere favoriscono i colpi di fulmine e per San Valentino probabilmente vi ritrovate a festeggiare proprio una novella love-story simile a quelle che si vedono nei film. Il segno del Leone sa cogliervi di sorpresa e soddisfare ogni vostro desiderio (anche quelli più proibiti!). .



Scorpione - Le parole non sono probabilmente il vostro forte e sentirsi dire “Ti amo” da voi per San Valentino è un’impresa molto complessa. Non amate le feste convenzionali e preferite conservare le parole importanti per altre occasioni. La passione e l’eros però vi accompagnano ogni giorno dell’anno e i vostri partner ne sono ben lieti. Non sono esclusi incontri clandestini con qualche irresistibile collega. Il segno dei Gemelli sa come stregarvi fatalmente! .



Sagittario - Venere vi svela tutti i segreti del romanticismo. Siete innamorati: ve lo si legge negli occhi. E, se non lo siete di una persona specifica, lo siete di voi stessi o della vita o dell’amore. Sarebbe un vero peccato non deliziare qualcuno con i vostri baci, le dolci parole sussurrate a bassa voce o le vostre carezze. Sapete come rendere San Valentino una giornata speciale. Siate audaci e intraprendenti! Col segno dell’Ariete è amore a cinque stelle. .



Capricorno - La dea dell’amore non riesce a donarvi tutto l’affetto e tutta la dolcezza di cui invece avreste bisogno. Dovete imparare a sciogliervi, a lasciarvi andare, a mettere da parte i problemi familiari, lavorativi e qualsiasi altra cosa che non sia l’amore. San Valentino vuole vedervi innamorati e felici. Come potete imparare a conoscere meglio voi stessi? Naturalmente col vostro stesso segno, il Capricorno: uno specchio della vostra austera bellezza. .



Acquario - Tra i vostri hobby preferiti per San Valentino vi è il “parlar” d’amore, di baci, di come andrebbero dati, perché, quando, e soprattutto a chi. Qualcuno potrebbe addirittura pensare che siate in paziente attesa di un bacio. Ma nel momento cruciale voi, prontamente, vi scansate. Vi piace giocare, anche con l’amore. E se per una volta smetteste di fuggire e vi lasciaste catturare, cosa potrebbe accadere? Il segno del Sagittario vi farebbe innamorare. .



Pesci - Inguaribili romantici, siete fermamente convinti che un bacio possa esser la miglior cura contro qualsiasi male. E non vedete l’ora di dimostrarlo a qualcuno. Anche se siete stanchi o avete passato una giornata difficile e complicata, per voi San Valentino significa dimostrare ai vostri partner il vostro amore, le vostre attenzioni. E lo dimostrate in modo molto dolce e sensuale. Il segno del Cancro apprezza e contraccambia con sentimento e passione.