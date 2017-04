Decorazione, che passione! Ecco alcune idee fai da te per Pasqua

Ecco allora qualche idea per creare delle decorazioni facili e originali:



Facce da uovo: si tratta di simpatiche e colorate faccine da ritrarre sul guscio. Non importa che sia di un uovo vero, possono andare bene anche quelli di plastica. Realizzarli è molto semplice: basta infilare spiedino di legno nella parte inferiore dell'uovo, che prima di essere colorato va dipinto di bianco con pennello piatto. Dopo averlo fatto asciugare, potrete decorarlo a vostro piacimento utilizzando colori preferibilmente acrilici e non tossici. Una volta terminato il lavoro, arriverà il bello: sistemare le facce di uovo in giro per casa. In un bicchiere, in un vasetto o, ancora meglio, nei vasi delle piante: l'importante è che sorridano!



Conigli, stoffe e cesti: un'idea carina per decorare il terrazzo o la tavola, è quella di posizionare delle grandi ceste ricolme di uova, accompagnate da simpatici conigli di cartone. E' preferibile scegliere ceste in vimini di una grandezza tale da poter stendere dentro un piccolo lenzuolo di stoffa. Una volta preparata la base, procedete riempiendola a strati: prima il polistirolo o la paglia, poi le uova. Anche questa volta potrete optare per quelle vere, per quelle di plastica, o ancora per dei palloncini colorati per simulare il guscio.



Riutilizzando un cartoncino di grandi dimensioni, disegnate e ritagliate poi la sagoma di un simpatico coniglietto che andrete a dipingere con i colori a tempera. Piccolo suggerimento: per gli occhi si possono utilizzare due bottoni, così come anche per il naso, mentre per i baffi dei fili di lana arricciata. Se proprio volete rendere il vostro cesto ancora più speciale, nascondetevi dentro qualche sorpresa, magari al cioccolato, e fate scatenare i vostri bambini con una caccia al tesoro.



Barattoli e mollette: con un barattolo di vetro conservato in dispensa, potrete creare dei coniglietti per decorare la tavola o dei contenitori in cui inserire i pensierini dei bambini o gli ovetti di cioccolato. Basta disegnare su un cartoncino molto rigido - o sul polistirolo - le orecchie di un coniglio, ritagliarle e colorarle. Una volta finite incollatele sul tappo del barattolo e, per completare l'opera, disegnate con un pennarello (va bene anche nero) la faccia del coniglio sul barattolo, così da far sembrare la vostra creazione ancora più reale.



Anche le mollette di legno con cui stendete il bucato potrete trasformarle in coniglietti da attaccare in giro per casa. Come? Più o meno sempre allo stesso modo. Disegnate su un cartoncino il volto di un coniglietto, ritagliatelo, coloratelo, e poi incollatelo al centro della molletta. Verrà fuori un accessorio originale da poter attaccare sulle piante, sui tovaglioli o, perché per no, per "stendere" dei regalini per i vostri piccoli su dei fili di lana disposti a mo' di festoni. Che il divertimento abbia inizio!