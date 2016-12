Cosa fare se rimani in città con i bimbi durante le vacanze

Le vacanze di Natale sono attese dai bambini con una gioia incredibile e tale entusiasmo è comprensibile dopo qualche mese passato tra i banchi di scuola. Inoltre, per chi ha la fortuna di poter trascorrere questo periodo con i genitori, le vacanze natalizie diventano anche una meravigliosa occasione per godersi del tempo magico con mamma e papà . Certamente, le vacanze tra i monti innevati o al mare, o ancora visitando città sconosciute, sono eccitanti e avventurose per i bambini. Ma anche per chi resta in città , e sono sempre più numerose le famiglie che non partono, la noia può azzerarsi e le vacanze di Natale diventare un periodo da ricordare e da raccontare agli amici al ritorno a scuola. Le idee sono numerose, a portata di tutte le tasche e di tutti gli "umori" familiari.

Le piste di pattinaggio - Una delle piacevoli novità che animano le città da qualche anno a questa parte, sono le piste di pattinaggio temporanee che spuntano come funghi nel periodo natalizio. Si tratta di vere e proprie piste per pattinare sul ghiaccio incastonate tra monumenti e palazzi urbani. Oppure, immerse nel verde di un parco. In questi luoghi magici, anche mamma e papà possono ritornare bambini. Inoltre, non è richiesta l'attrezzatura personale: i pattini per grandi e piccini si possono, infatti, noleggiare in loco e il noleggio è compreso nel biglietto di ingresso. Ma c'è di più, spesso sono presenti sul posto anche istruttori di pattinaggio sul ghiaccio che si dedicano proprio ai più piccoli, aiutandoli a imparare la tecnica con l'aiuto di divertenti tutori a forma di pinguino o di altri spassosi animali.



I musei speciali - Le visite al museo sono un must delle vacanze invernali in città. Però oggi il museo è davvero lontano anni luce da ciò che era anche soltanto poco tempo fa. Ora, infatti, ogni museo offre percorsi dedicati proprio ai più piccoli, con o senza laboratori creativi. Inoltre, proprio durante il periodo festivo, alcuni musei si arricchiscono di attrazioni speciali per i bambini (e che faranno felici anche mamma e papà). Un luogo magico, che diventa ancor più magico in prossimità del Natale, è il planetario. Se si ha la fortuna di poter disporre di un planetario nella propria città, esistono vere e proprie conferenze dedicate ai più piccoli in cui si può osservare il cielo in tutta la sua stellata bellezza, scorgendo anche la slitta di Babbo Natale sfrecciare tra le costellazioni.



I mercatini natalizi - Tra i luoghi più belli e carichi di atmosfera da visitare con i bambini a Natale, troviamo i mercatini natalizi. Ormai questi mercati ricchi di addobbi, prelibatezze e luci festose, si trovano anche in città e solitamente sono allestiti nel centro storico. Quindi, non è necessario essere in montagna per godersi una cioccolata calda scegliendo l'ennesima decorazione per l'albero, mentre mamma e papà sorseggiano un vino caldo e si inebriano delle essenze del Natale. Un consiglio è quello di visitare i mercatini natalizi al mattino presto, meglio se in giorni feriali. Oppure, di sera per godersi le luci delle luminarie e l'albero di Natale che viene ormai allestito nel centro storico di ogni città.