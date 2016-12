Alto Adige: i mercatini di Natale più autentici

Quest’anni i 5 Mercatini si confermano un appuntamento sempre più “goloso”. Negli stand vengono proposte specialità locali, per offrire agli ospiti un vero e proprio percorso culinario tra i piatti della cucina altoatesina.



Golosità e tradizione – Tanto per fare qualche esempio, Merano delizia con lo stand Wunderbar che offre uno gnocco di grano saraceno con cuore morbido di formaggio di Malga e spuma di formaggi mentre passando per lo stand di Markus & Peter si può assaggiare una vellutata di formaggi di montagna bio con crostini di Schüttelbrot all’aglio. E poi c’è Uli con la sua carne di cervo in salsa di ginepro e mirtilli rossi, polenta di Caldaro e stufato di crauti rossi e mele. A Brunico invece, Heidi serve nella sua Almhütte CRON-Burger con carne della Val Pusteria e formaggio di montagna mentre allo stand Ofenkartoffel si gustano le patate della Pusteria cotte al forno. A Vipiteno è Herbert Ramoser ad addolcire i passanti con i suoi Krapfen con ripieno di marmellata o castagne. E se al buon cibo bisogna associare una buona bevanda, in ognuno dei cinque Mercatini Originali si trova Golden, la bevanda calda prodotta con ingredienti naturali. Oltre al succo di mela contiene succo di mela cotogna, sidro di mela, spezie, zenzero e zucchero grezzo di canna. Golden non ha conservanti, antiossidanti né additivi, è solo leggermente alcolica per scaldarvi tra una bancarella e l’altra.



Il sogno di Soliman a Bressanone - Ma le soste doverose non sono solo quelle che deliziano il palato. A Bressanone è imperdibile, ad esempio, la visione dello show multimediale Il sogno di Soliman2. L’anno scorso lo spettacolo ha incantato e lasciato a bocca aperta 55mila spettatori tra adulti e bambini. L’elefante Soliman ritorna quindi a Bressanone dal 24 novembre 2016 all’8 gennaio 2017 e come nella passata edizione verrà ospitato nel cortile del Palazzo Vescovile. Il nuovo sogno di Soliman emozionerà ancora gli spettatori grazie agli artisti della luce della società internazionale francese “Spectaculaires – Allumeurs d’Images”.



Musica a Brunico e leggende a Vipiteno - Non c’è solo Soliman a far sognare i visitatori, a Brunico la musica la fa da padrone, melodie e canzoni natalizie saranno in primo piano nel cuore del centro storico. Scoprite, passando attraverso la simbolica porta d'ingresso al mercatino, le melodie e le canzoni della tradizione che sono state tramandate di generazione in generazione e sono ancora vive nel cuore delle persone. Quando diventa buio, invece, nel cortile del municipio di Vipiteno verranno narrate al pubblico storie del Natale accompagnate dal gruppo musicale Tellura X. Il leggendario Sterzl, che compare anche sulla bandiera di Vipiteno, fa parte della tradizione cristiana bimillenaria del Natale. Con il potere delle luci della notte, Sterzl, trasmette il vero significato e il valore del Natale nel mondo frenetico e di consumo dei giorni nostri.



Artigiani all’opera a Bolzano - 80 quest’anno gli espositori a Bolzano, con una particolare attenzione al lavoro artigianale. Una grande area della centralissima piazza Walther, cuore della manifestazione, sarà riservata ai soci della cooperativa Artigiani Atesini, che si vedranno all’opera e proporranno i loro oggetti della tradizione: sculture di legno, cartoline artistiche, decorazioni natalizie con cristalli, candele, pittura su palline di vetro, decorazioni per regali di Natale e molto altro ancora. Per gli ospiti più piccoli verrà riproposto il Mercatino dei bambini in piazza della Mostra, con oggetti adatti a loro, un ricco programma di animazione, un mini parco giochi e una piccola giostra. Nelle quattro settimane dell'Avvento, dal 25 novembre al 23 dicembre, appuntamento con “Un Natale di Libri”, passerella dei grandi autori, italiani e tedeschi, che presenteranno i best seller del momento.



Mobilità dolce – I mercatini sono sostenibili e green, e quindi sostenibile è anche il trasporto per raggiungerli. L’invito è a di andarvi in treno. Con la Mobilcard si può fare il tour in treno di tutti e 5 i mercatini (il costo si aggira tra 15 € per 1 giornata, 23 € per 3 giorni e 28 € per 7). Inoltre DB-ÖBB EuroCity propone viaggi a partire da 9 Euro (tariffa a posti limitati, a tratta, a persona) con partenza dalle stazioni di Bologna, Venezia e Verona Porta Nuova.



Gli altri Mercatini di Natale in Alto Adige - Paese di Natale a Ortisei (1 dicembre 2015 – 8 gennaio 2017), Magic Town Santa Cristina (2 dicembre 2015 – 8 gennaio 2017), Natale a Castelrotto (3 dicembre – 26 dicembre 2016), Avvento a Glorenza (8 dicembre – 11 dicembre 2016), Mercatino di Natale in Val Martello (3 dicembre – 11 dicembre 2016), Foresta Natalizia Forst a Lagundo (23 novembre 2016 – 8 gennaio 2017), Mercatino di Natale di San Candido (25 novembre - 8 dicembre 2016), Avvento Alpino a Sarentino (26 novembre – 18 dicembre 2016, solo al fine settimana), Natale a Lana (26 novembre – 31 dicembre 2016, solo al fine settimana), Magie natalizie al lago di Carezza (3 dicembre – 18 dicembre 2016, solo al fine settimana).