"Caro Babbo Natale...": ecco la lettera dei desideri

Gli inizi del mese di dicembre sono il momento migliore per scrivere l'intramontabile letterina a Babbo Natale . Questa lettera magica segue i bambini sin da piccolissimi e in realtà non li abbandona mai: quando sono già grandicelli e iniziano a nutrire qualche dubbio razionale, la letterina per Babbo Natale resta comunque una certezza inossidabile e dolce. Ma anche la lettera per Babbo, come ogni altro scambio epistolare di notevole importanza, va scritta con i dovuti crismi. I bambini si divertiranno moltissimo a scegliere la carta da lettera , a decorarla e anche ad affidarsi alla fantasia nella richiesta dei regali. Nell'epoca del consumismo 2.0. si sta imponendo una tendenza inaspettata e positiva: i bambini ricominciano a scoprire la bellezza del desiderare e delle parole scritte.

La carta da lettera - La letterina per Babbo Natale non andrebbe scritta su un foglio a caso. Il divertimento sta anche nella scelta della carta da lettere. In cartoleria ma anche al supermercato, ormai è possibile trovare carta da lettere di ogni tipologia e anche tipicamente natalizia. Però è possibile realizzare una carta da lettere perfetta anche in casa, con il materiale che si ha a disposizione. Innanzitutto, occorrono cartoncini colorati, fogli bianchi, adesivi, brillantini, colla liquida, forbici e pennarelli a punta molto fine. Il cartoncino servirà per costruire una busta speciale, su cui apporre un francobollo homemade (destinazione Polo Nord) se i bimbi sono piccoli oppure un vero francobollo, se i bambini sono già grandicelli.



I desideri - Per quanto riguarda il contenuto della lettera, via libera alla fantasia dei bambini. Se si hanno figli piccoli, che ancora non sanno scrivere, saranno la mamma o il papà a fare da scribacchini, trascrivendo esattamente ciò che il piccolo dice. Altrimenti, sarà il turno dei bimbi. Importante: evitare di fare correzioni di forma o grammaticali perlomeno su questa lettera. Però, sarà bello insegnare ai bambini che ogni lettera a Babbo Natale, dovrebbe iniziare con un "preambolo" gentile e con una breve presentazione di sé. La cortesia epistolare, infatti, sarà un prezioso investimento per il futuro.



Il contorno - Non solo la lettera in sé: questo momento pre-natalizio infatti necessita anche di un'adeguata colonna sonora. Ideali le canzoni natalizie più famose, e allegre. Da evitare quelle più malinconiche. Sul web, sono disponibili intere compilation che i bambini ameranno moltissimo. Da non dimenticare, le delizie culinarie e le golosità del Natale in versione anticipata: biscottini allo zenzero, cioccolata calda, pandoro, scorze d'arancia con cioccolato, mele candite...



La spedizione - Importantissimo il momento della spedizione della lettera. Qui, sono d'obbligo i distinguo: se i bimbi sono piccoli, la lettera potrà essere lasciata vicino all'albero di Natale o al presepe in attesa di essere ritirata dagli elfi di Babbo Natale, nottetempo. Invece, se i bambini sono più grandi, la lettera andrà spedita davanti ai loro occhi con tanto di francobollo. Attenzione: quando si ritira la lettera dall'albero, è bene nasconderla perfettamente per evitare spiacevoli scoperte.