Le tradizioni del Natale nel mondo

Dalla Polonia - È tradizione polacca, preparare una cena della vigilia molto speciale. Ovvero, si cucinano e si servono ad amici e parenti, ben dodici piatti diversi (come i 12 apostoli). Il menu, di solito, prevede una zuppa di barbabietole, ravioli ai funghi, gnocchi ripieni e piatti a base di aringhe e carpa. In Polonia, l'albero di Natale si fa proprio la sera del 24 dicembre. Da non dimenticare, un grosso "wafer" (Oplatek'), posto al centro della tavola: i commensali ne mangiano ognuno un pezzetto in onore della nascita di Gesù Bambino e proprio a Gesù Bambino è riservato un posto vuoto a tavola.



Dall'Austria - Le tradizioni natalizie tirolesi iniziano sin dal 5 dicembre con le calze di Natale, riempite di dolci e caramelle. Poi, a seconda della zona di provenienza, esistono moltissime tradizioni da rispettare e rituali da seguire. Per esempio, in Corinzia si prepara tutti insieme il Kletzenbrot e la salsiccia con i crauti (tipico cibo austriaco per festeggiate il Natale). A Salisburgo, invece, si cucina il Bachikoch, un mix di latte e farina e poi si sente ovunque suonare una magica campanella, che segnala l'arrivo del Natale.



Dalla Svezia - I bambini svedesi addobbano le case con decorazioni speciali di paglia e fiori rossi, azzurri o rosa. Ma non solo, in occasione del Natale infatti si preparano anche speciali biscotti speziati che si appendono in ogni stanza e vicino alle finestre, per accogliere Babbo Natale. La sera della vigilia, invece, si usa mangiare una speciale minestra di riso con polpettine di carne e salsicce. Molto sentita in Svezia, è anche la festività di Santa Lucia (13 dicembre). In quest'occasione, la figlia maggiore (o la mamma, se ci sono sono figli maschi) si veste da Santa Lucia: con una tunica bianca, una cintura rossa e una corona di candele accese. Così abbigliata, "Santa Lucia" porta un vassoio di dolci a tutta la famiglia.