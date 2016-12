Come fare il carbone dolce per la festa della Befana

Che calza della Befana sarebbe senza carbone dolce? Per i bambini , infatti, è un dolce immancabile. In commercio, si possono trovare molte calze già colme di dolciumi (carbone compreso) ma, forse, non tutti sanno che il carbone della Befana si può preparare anche a casa. Sono sufficienti pochi ingredienti, un pizzico di pazienza e un po' di tempo da trascorrere con i bambini per casa. Ecco, quindi, come preparare dieci blocchetti di carbone: un po' da far gustare ai piccoli, un po' da donare al rientro al lavoro ai colleghi più "cattivelli".

INGREDIENTI: 1 kg di zucchero, 300 ml di acqua, 200 gr di zucchero a velo, quattro albumi, colorante nero alimentare in pasta (si recupera nel reparto dolci dei supermercati più forniti) e cremor tartaro.



PROCEDIMENTO - Preparazione della glassa - Montare a neve ferma gli albumi con un pizzico di cremor tartaro. Aggiungere, quindi, 400 grammi dello zucchero totale e poi mescolare il tutto dal basso verso l'alto, con un cucchiaio di legno (alzando l'impasto senza agitarlo).



Creare il colore nero - Aggiungere al composto della glassa, tutto lo zucchero a velo. Poi, addizionare di colorante alimentare nero in pasta. Più colorante si inserirà, più il carbone sarà nero.



Fase del caramello - Come si prepara il caramello? Sembra macchinoso ma, con un po' di attenzione, anche le più inesperte possono riuscire. Si pone in una casseruola a fondo alto, tutto lo zucchero rimasto (per facilitare, anche se meno sano, meglio optare per lo zucchero semolato invece di quello di canna), si copre poi con acqua fredda (in quantità, la metà dello zucchero qui utilizzato). Si porta, quindi, a cottura finché il composto non si imbiondisce (colore dorato chiaro). Quindi si spegne il fuoco, si aggiunge la glassa, si mescola (sempre con il cucchiaio di legno) e si attende senza toccare l'impasto.



Step finale - Infine, si versa il tutto in uno stampo di alluminio, livellando con apposita spatolina. Si lascia raffreddare (per circa un paio di ore) e, solo poi, si divide il tutto in blocchetti. Quindi, si spolverizza di zucchero a velo e...si infila nella calza.