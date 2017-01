Come facilitare la vita della famiglia in poche mosse

No ai sensi di colpa - Nella testa di una mamma si agita una sorta di fisiologico circolo vizioso, che tende a bloccare le energie invece di favorirle. Di norma, questo flusso di pensieri negativi parte da un senso di colpa. Può trattarsi di un senso di colpa qualsiasi, considerato che le madri riescono a generarne anche laddove non ne esistono. Il senso di colpa origina dall'essere fallibili, dal non poter occuparsi egregiamente di tutto. E sentirsi in colpa mette ansia o, al contrario, deprime. Il risultato? Si perde del tempo prezioso e si esauriscono le energie. La soluzione per svoltare e semplificare la vita della famiglia, è iniziare ad adottare uno spirito diverso. Ovvero, imparare a lasciar andare qualche dovere e a essere auto-indulgenti.



Pasti insieme - Anche se gli orari di scuola e lavoro non lo permettono sempre, è importante che la colazione e la cena siano consumate tutti insieme. Questa buona abitudine non solo favorisce l'interazione e il dialogo tra genitori e figli ma aiuta notevolmente anche nell'ambito dell'organizzazione familiare. Infatti, significa cucinare e sistemare tutto nello stesso momento e non a continui scaglioni. Inoltre, è bene che i bambini imparino a mangiare ciò che viene loro offerto, senza pretendere menu differenziati: questo tipo di educazione sarà fondamentale anche per sviluppare un buon rapporto con il cibo e con gli altri.



Spesa intelligente - Fare la spesa quasi ogni giorno non è una scelta comoda per una mamma che lavora. Quindi, è consigliabile ottimizzare le tempistiche della spesa, imparando a stilare una lista dettagliata che comprenda le esigenze familiari per una settimana di tempo. Tutto questo senza, però, esagerare. Infatti, lo spreco di cibo all'interno di una famiglia è sempre eccessivo e andrebbe decisamente azzerato con un'organizzazione più precisa.



Dividersi i compiti - L'armonia familiare si costruisce anche suddividendosi i compiti in modo equo. Ciò significa che le faccende domestiche, le scadenze e la quotidianità vanno divise in maniera bilanciata tra i due partner, coinvolgendo anche i figli. Persino se i bambini sono piccoli, è possibile assegnare loro alcuni compiti come sparecchiare, riordinare la stanza, mettere il bucato da lavare nella cesta dei panni sporchi...Per organizzarsi al meglio, è consigliabile scrivere i turni su una sorta di cartellone divertente e colorato. Un tabellone che verrà poi appeso in cucina o in soggiorno, in modo da essere visibile per tutti.