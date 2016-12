Biscotti di Natale da fare con i bambini

Frolle natalizie - Sono i biscotti più classici che esistano ma sono anche quelli più buoni e più divertenti da preparare per i bambini. La base è una tradizionale pasta frolla (farina, burro, uova, zucchero): questa preparazione può, forse, risultare difficoltosa per un bambino. In più, la frolla ha bisogno di riposare in frigorifero per una mezz'ora almeno prima di essere lavorata. Dunque, per preparare questi biscottini con i bimbi, è meglio dedicarsi alla pasta prima di iniziare a confezionare i dolci. Una volta pronta la frolla, i piccoli chef potranno stenderla con un matterello (ne esistono anche per bambini) e poi lasciar viaggiare la fantasia, utilizzando le apposite formine di metallo (stelle, cuori, alberi, renne, fiocchi di neve...). Ingredienti natalizi fondamentali: un pizzico di zenzero e cannella. Il tocco in più? La frolla bi-gusto: si prepara aggiungendo, a metà dell'impasto, un po' di cacao amaro o zuccherato.



Pan di zenzero - Per preparare questi tipici biscotti natalizi del Nord Europa, è importante affidarsi alla ricetta originale, da reperire sul web o su un ricettario dedicato proprio ai dolci del Natale nel mondo. Infatti, la precisione diventa qui un ingrediente fondamentale per ottenere un buon risultato. I must have per cucinare i pan di zenzero (che i bambini adorano anche soltanto per la loro forma) sono: formine a forma di "omino", polvere di zenzero, decorazioni per vestire il biscotto (palline d'argento, colorante alimentare per ripassarne il contorno) e sac à poche.



Un pasticcio buonissimo - Una ricetta di dolcetti (anche) natalizi dedicata alle mamme più pasticcione e ai bambini più vivaci e golosi. Si tratta di biscotti molto semplici da preparare e non certo salutari. Per cucinarli, occorrono barrette di cioccolato e mou (quelle industriali, per intenderci) da fondere a bagnomaria oppure, per essere ancora più comode e far lavorare anche i bambini, con l'ausilio del microonde. Una volta fuso il composto, si aggiunge tanto riso soffiato. Creata una pasta, ben amalgamata, si stende il tutto su una teglia ricoperta di carta da forno (o, se si vuol proprio esagerare, imburrata) e si lascia raffreddare in frigorifero. Infine, si formano tanti quadratini quanti biscotti si desidera ottenere.