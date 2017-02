Fine inverno: gli alimenti che combattono la stanchezza

Pasta e riso – Contengono carboidrati complessi e sono la nostra principale fonte di energia. Una energia particolarmente sana perché viene rilasciata lentamente, In una dieta equilibrata forniscono circa il 50-60% delle calorie giornaliere: via libera dunque a un piatto di pasta o di riso al giorno, meglio se integrali e biologici.



Carne e legumi – Forniscono ai muscoli “benzina” di pronto utilizzo e sono importanti per darci la giusta energia e per combattere la stanchezza fisica. La carne va consumata almeno due volte a settimana, magari scegliendo i tagli magri e la carne bianca (pollo, tacchino, coniglio). In alternativa, si può optare per il pesce, due o tre volte a settimana, ma è bene consumarli entrambi. Anche i legumi sono da mettere in tavola almeno due volte a settimana, magari in abbinamento con pasta e riso.



Uova – Sono un alimento prezioso: un solo uovo fornisce circa il 30% del fabbisogno proteico di una giornata e contiene il ferro, particolarmente necessario a chi soffre di anemia. Se non hai problemi di colesterolo, puoi mangiare le uova due volte a settimana, per arricchire un’insalata, oppure come secondo, magari con un contorno di spinaci, o ancora a colazione, anche alla coque. Si preparano con soli quattro minuti di bollitura, ma è importante assicurarsi che siano freschissime.



Frutta secca – Noci e mandorle sono un ottima fonte di energia e di nutrienti preziosi. Le mandorle sono molto ricche di rame e manganese, due sostanze utili per combattere la debolezza e favorire la formazione dei globuli rossi. Le noci sono ricche di zinco che stimola il sistema immunitario. Si possono mangiare da sole, facendo però attenzione alle quantità perché la frutta secca è molto ricca di calorie, oppure aggiungendone una cucchiaiata allo yogurt o all’insalata. Mangiare cinque o sei mandorle al mattino a colazione aiuta a evitare il calo glicemico (il classico “buco nello stomaco”) che ci spinge a sbocconcellare in continuazione.



Miele – E’ un potente energetico naturale. Si può consumare su una fetta biscottata o di pane, aggiunto a un vasetto di yogurt bianco oppure utilizzato al posto dello zucchero per dolcificare una bevanda (té, caffè, acqua e limone).



Banane . Sono molto ricche di potassio, e costituiscono un concentrato di energia. Contendono molti zuccheri naturali e sono ricche di fibre. Si possono mangiare da sole, oppure tagliate a pezzetti con lo yogurt, oppure, per un peccato di gola, insieme al gelato, nella banana split.



Germogli di soia - Sono una ricca fonte di vitamine dall'effetto energizzante e contengono anche enzimi che stimolano il metabolismo. Puoi aggiungerne due cucchiai all’insalata oppure a zuppe e minestre di verdura.



Agrumi - Sono i frutti per eccellenza dell'inverno: con il loro contenuto di Vitamina C migliorano le difese immunitarie e aiutano a difendersi dai malanni di stagione. quando la primavera si fa vicina, poi, favoriscono la sintesi dell'adrenalina, che favorisce la concentrazione.



Funghi - Sono un'ottima fonte di ferro, essenziale per il trasporto dell'ossigeno attraverso la circolazione sanguigna. Senza il giusto apporto di ossigeno ci sentiamo stanchi e affaticati. I funghi, dunque, consumati in un bel risotto, oppure aggiunti a una zuppa o all'insalata, ci aiutano ad evitare il calo di rendimento di fine giornata.



Cioccolato - Un paio di quadretti di cioccolato fondente sono una piccola golosità che ci regala buon umore e che ci fornisce un corretto apporto di magnesio, un minerale che regola la trasmissione degli impulsi nervosi e che, se insufficiente, può dare luogo a stanchezza e cambiamenti di umore.