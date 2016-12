Cinque consigli per una pausa pranzo benessere

Pranzare davanti allo schermo del pc o mentre si sta terminando un lavoro , ecco l'errore più frequente. Il tempo per cucinare è poco, quindi si finisce per infilare in borsa gli avanzi della cena di ieri o una porzione di pasta . Tuttavia, il rischio è che il pasto in ufficio non basti a soddisfare l'appetito, né i sensi. Ricorda che una buona pausa pranzo ti aiuterà a evitare le tentazioni di metà pomeriggio davanti alla macchinetta.

SII CREATIVA – È gustosa, perfetta per stare in forma e si tratta di un piatto in grado di saziare: la crema di verdura è poi ottima anche fredda, soprattutto durante la bella stagione. Se desideri portare al lavoro un centrifugato o una vellutata sfrutta un barattolo della marmellata, pratico e a prova di liquidi. Sperimenta patate e porri, dal sapore dolce, oppure zucchine e avocado o cipolla: basta mettere a cuocere, frullare e aggiungere una foglia di basilico fresco.



SOLLETICA I CINQUE SENSI – A tavola è importante soddisfare vista e olfatto, oltre che naturalmente il gusto, perché non ci lega al cibo solo una questione di sopravvivenza, bensì una dimensione importante che si trova fortemente in relazione con le emozioni. Erbe aromatiche e spezie svolgono una funzione disintossicante e permettono di dare colore ai tuoi piatti. Per la pausa pranzo hai in mente un piatto a base di verdure? Guardati intorno e scegli una varietà che di solito non utilizzi, sarà lo stimolo giusto per scoprire una nuova ricetta.



CEREALI INTEGRALI – Basta con la pasta! Farro, riso integrale, avena, cous cous, amaranto, quinoa sono ricchi di vitamine e sali minerali, aiutano la dieta e possiedono nutrienti fondamentali per l'organismo. Puoi preparare un sugo semplice, a base di verdure scottate e condite con un filo d'olio: la sera prima, mentre lavi i piatti, metti a bollire l'acqua, versa il cereale integrale scelto, infine unisci al condimento preparato.



FATTORE CONDIMENTO – L'elemento da modificare per ottenere risultati efficaci da una dieta è il condimento: la pausa pranzo al lavoro può aiutarti a prendere l'abitudine di una dose misurata. Hai preparato un'insalata? In un barattolo aggiungi un cucchiaio d'olio extravergine d'oliva, una manciata di semi (lino, girasole, papavero) e succo di limone fresco. Il segreto non è nelle quantità bensì nella pazienza di amalgamare bene fra loro gli ingredienti.



DESSERT STRATEGICO – Voglia di dolce? Punta sulla leggerezza, ma… con sapore! Per esempio, uno yogurt greco con tante fragole a pezzi, oppure un filo di miele. Mandorle e nocciole, fonti di Omega Tre, aiutano la concentrazione e combattono la stanchezza. La macedonia di frutta da condividere con i colleghi porterà il buon umore in tutto l'ufficio.