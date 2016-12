Yogurt, banana, miele e olio d’oliva per una maschera fai da te

Se il sole e la salsedine minacciano la vostra pelle non preoccupatevi. Basteranno pochi minuti per preparare una maschera di bellezza low cost e ultra nutriente con cui dire addio a screpolature e arrossamenti, anche dopo una lunga giornata al mare. Ecco il consiglio della nostra redazione per correre ai ripari in modo economico e assolutamente naturale.

GLI INGREDIENTI – 1 banana da agricoltura biologica; 2 cucchiai di yogurt bianco bio; 2 cucchiai di miele bio; 1 cucchiaio d'olio extravergine d'oliva bio.



COME SI PREPARA – Bastano pochi passaggi per avere la vostra maschera di bellezza fatta in casa. Il procedimento è semplicissimo:



1. Sbucciate e frullate la banana. Aggiungete a questo punto due cucchiai di miele, due cucchiai di yogurt bianco biologico e un filo di olio d'oliva extravergine.

2. Mescolate energeticamente gli ingredienti in modo tale da ottenere un composto omogeneo e fluido.

3. Lasciar riposare lontano al buio per 10 minuti e il gioco è fatto.



COME UTILIZZARLA – La maschera deve essere spalmata sulla pelle del viso pulita e asciutta, e lasciata in posa per almeno 25 minuti. Per toglierla, basterà detergere il viso con acqua tiepida.



IL CONSIGLIO DELL'ESPERTO – Si consiglia l'utilizzo della maschera bio yogurt, miele e olio d'oliva solo ed esclusivamente a chi ha la pelle secca. Non è adatta invece a chi soffre di cute grasa e di eccesso di sebo.



A cura della redazione di "Bella più di prima".