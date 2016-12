La vanità è uomo: i ritocchini più richiesti dal “sesso forte”

07:00 - Ma chi l’ha detto che la vanità è solo donna? Se c’è un fenomeno che tutti gli specialisti del settore estetico tendono a sottolineare è proprio il boom incredibile che la cosmesi incontra tra gli uomini. Basta guardarsi attorno per scoprire un’infinità di ritocchi e aiutini, più o meno invasivi, ma comunque evidenti: dalle sopracciglia ad ali di gabbiano all’assenza di peli sugli zigomi, dai massaggi rassodanti alle creme antirughe in versione day e in quella night.

In particolare, sono in aumento gli interventi di epilazione: se 10 anni fa vi si sottoponeva un ragazzo ogni 100, oggi la percentuale è cresciuta in modo esponenziale, in particolare nella fascia d’età dai 16 ai 25 anni. Lla maggiore richiesta è per gli interventi su schiena e petto, ma anche le gambe sono interessate, mentre resta molto ridotto l’interesse nei confronti della zona inguinale.



IL PARERE DEGLI SPECIALISTI - Se ne è discusso anche durante la seconda edizione dell’AMPIC, Aesthetic Medicine Practical International Congress. “In aumento gli interventi di epilazione per gli uomini, mentre non c’è un mercato maschile nel combattimento di patologie vere e proprie – specifica la Dr.ssa Maria Albini – Ormai tutti i ragazzi si epilano completamente, con laser o luce pulsata”.



ANCHE I RITOCCHI IN AUMENTO - Se nel 2012 gli uomini che si rivolgevano a un medico estetico per un ritocchino erano soltanto il 13%, nel 2013 si è passati al 24%. Tra i trattamenti più richiesti c'è la tossina botulinica, per rilassare le rughe del viso, seguita dai filler, per arricchire l’area tra zigomo e naso, o per ridefinire le labbra. A sottolinearlo una ricerca paneuropea condotta da Insight Engineer con il contributo di Allergan: Un’altra richiesta di intervento molto frequentei è il trattamento del tessuto adiposo in eccesso su addome e fianchi.



Se, invece del ritocco, preferisci la ginnastica, guarda il video tratto dall'archivio del programma "Bella più di prima".