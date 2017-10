Halloween sulle unghie: ecco come festeggiare in punta di dita Istockphoto 1 di 10 Istockphoto 2 di 10 Istockphoto 3 di 10 Istockphoto 4 di 10 Istockphoto 5 di 10 Istockphoto 6 di 10 Istockphoto 7 di 10 Istockphoto 8 di 10 Istockphoto 9 di 10 Istockphoto 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Portafortuna: se non ci danno fastidio, un po' di ragni e relative raganatele saranno un disegno più che appropriato per la notte di Halloween. Se l'originalità non ci spaventa, perché non dare a ogni unghia la possibilità di distinguersi? Basta cambiare colore e ... il gioco è fatto!



Sangue a gò-gò: che Halloween sarebbe se non ci fosse un giusto grado di paura e terrore? Se non possiamo rinunciare al rosso, che almeno sia acceso per una manicure senza tempo, che richiama pericolosi scenari...



W l'indecisione: diciamo un classico con brio: è il tanto amato e intramontabile rosso, ma vogliamo evocare il sacro terrore. La proposta è semplice, ma d'effetto: una french dove la lunetta è nera, che come un pizzo orna le nostre estremità: un mix da copiare!



Per chi ama la notte: ormai quasi scomparsi dalle nostre città, per un immaginario collettivo che demonizza questi mammiferi ghiotti di insetti, i pipistrelli sono da sempre simbolo dell'oscurità. Se non li temete, la nail art più originale li disegna sulle unghie delle più audaci.



Vorrei, ma non posso: se come me non siete più ragazzine, o non amate gli eccessi, o più semplicemente il low profile è il vostro stile, ecco la soluzione adatta per chi non vuole osare troppo: la manicure arancione, colore simbolo dell'autunno (e della zucca), ma con un tocco glam: il glitter attorno all'unghia. Originale, con brio!



Moderate, ma glamour: anche nella versione glitter, l'arancione sta bene su unghie che vogliono essere protagoniste senza eccessi. Il famoso: "perché no?"



Cattivissime: aspiranti fattucchiere, ecco la soluzione giusta per voi. Unghie lunghe e affilate, delle vere armi improprie: sono le unghie più temute, quelle della strega cattiva.



Di tendenza: in linea con i dettami della moda, che quest'anno propone labbra sfumate e colori violacei, il look più nuovo è con unghie multicolor delle stesse nuance dei rossetti.



Ci piace brillare: che siamo streghe oppure no, se essere al centro dell'attenzione è proprio nelle nostre corde, l'outfit nero e argento è abbinata vincente per una notte di paura... ma scintillante!