Bellezza: è boom per i trattamenti contro le rughe

Sono questi i dati che emergono dalle ultime statistiche dell'Aesthetic Medicine Practical International Congress,di cui si è parlato in occasione del congresso internazionale AMPIC 2015, svoltosi presso il Centro Congressi di Humanitas University di Rozzano, in provincia di Milano, dal 27 al 29 novembre, organizzato dall'AMPIS, Società di Medicina Estetica Pratica.



In particolare, le donne italiane sentono in particolare il problema del cedimento cutaneo dopo i 40 anni: la parte del volto su cui vogliono intervenire più spesso è l'arco mandibolare. Un'altra parte del corpo su cui si focalizza spesso l'attenzione sono i glutei, considerati spesso più sexy persino delle gambe. La medicina estetica non può fare molto per questa zona, ancora di pertinenza del chirurgo, anche se cominciano ad essere disponibili sul mercato tecnologie capaci di rassodare questa zona con buoni risultati e senza stress per il paziente: ad esempio radiofrequenze sempre più performanti per un effetto push up o filler studiati per rimodellare il profilo corporeo.



La maggioranza degli uomini, invece, non sopporta le rughe del viso, in particolare quelle intorno agli occhi, sulla fronte e tra le sopracciglia. Tra i clienti del medico estetico non mancano neppure i minorenni, i quali in particolare sono in cerca di peeling e ilaser per la cura dell'acne giovanile.



Anche se i trattamenti di medicine e chirurgia estetica sono di solito sicuri e ben tollerati, occorre accertarsi con la massima attenzione di essere nelle mani di personale altamente qualificato e che vengano utilizzati solo prodotti sicuri, di qualità e perfettamente testati. In ogni caso occorre ricordare che , come sempre in medicina e in chirurgia, esiste un margine di rischio e che le complicazioni sono sempre possibili. Diffidiamo quindi dei trattamenti venduti a basso costo, attraverso canali non certificati e di tariffe troppo basse.



A cura della redazione "Bella più di prima"



