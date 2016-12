Bambole: le Principesse Disney si rifanno il look

Dalla protettiva Elsa alla divertente Anna (le due sorelle protagoniste di Frozen), dall’innocente Biancaneve alla gentile Cenerentola, dall’elegante Aurora alla vivace Ariel, dalla coraggiosa Belle all’onesta Jasmine, dalla curiosa Pocahontas all’indipendente Mulan, senza dimenticare l’ambiziosa Tiana, Rapunzel e l’avventurosa Merida. Insomma, tutte le Principesse al completo come nuove, in una versione inedita, mai vista prima.



Ma la magia non finisce qui. Tutte le bambine del mondo, infaffti, oltre a collezionare la loro bambola preferita, potranno giocare a fare le principesse e indossare la gonna magica di Rapunzel, Cenerentola e Merida o mettersi sulle spalle il mantello cambiacolore di Anna ed Elsa: inoltre, questi indumenti vantano poteri magici, basta bagnarli leggermente per vedervi apparire uno dei momenti più significativi delle appassionanti storie Disney.



La vera grande rivoluzione, dopo il restyling delle bambole classiche, è la linea di Small Dolls: sono piccolissime Principesse Disney (6 cm) curate in ogni minimo particolare e con diversi punti di articolazione, oltre a indossare top, corpetti, gonne e incantevoli accessori interscambiabili tra loro, per creare dei look principeschi sempre diversi e adatti a ogni occasione. Le bamboline più fashion avranno addirittura l’abito e la mise da gran ballo che potranno scambiare con le altre Principesse, per uno stile unico e super elegante.