Lui non legge? Cinque buoni motivi per non uscire con lui

12:24 - Il principe azzurro non esiste, si sa. Ma è il caso di capire se il ragazzo che ci fa la corte è un tipo con cui possiamo andare d’accordo prima di dedicargli venti appuntamenti. Un buon modo per saggiare la sua mente e il suo cuore è scoprire se ama leggere e quali sono i suoi libri preferiti. Se invece è allergico alla carta stampata questa è una buona ragione per diffidare di lui.





Il vademecum che ci deve spingere a preferire un booklover a un non lettore è proposta da Libreriamo.it, (www.libreriamo.it) la piazza digitale per chi ama la lettura. Il giornale online spiega, a dire il vero, che le buone ragioni sono cinque.



1.Leggere vi fa capire il carattere di una persona - Voi siete appassionate di storie romantiche, in cui il lieto fine è d’obbligo. Lui invece ama le serie horror e le avventure sanguinanti. E’ facile immaginare che i vostro mondi di interesse non sono vicini. Possono però essere complementari: provate a scambiarvi i libri e vedete come va a finire. Non si finisce mai di conoscere qualcuno e la lettura è il criterio giusto per non innamorarsi dell’uomo sbagliato. Molto meglio capirsi all’inizio che dopo decenni di convivenza complicata.



2 Litigare è inevitabile: meglio farlo con la cintura di sicurezza - L’amore non è bello se non è litigarello. Può essere d'aiuto avere di scorta qualche argomento di scontro poco impegnativo che finire alla zuffa sui massimi sistemi. Discutere su argomenti “libreschi”, poi, può essere una buona alternativa allo scontro su chi deve lavare i piatti o portare fuori il cane. La rabbia repressa e il nervosismo accumulato possono essere spesi nel discutere su qualcosa di intellettuale: scaricherete energie e sarà anche divertente. Il libro diventa così la valvola di sfogo per stemperare la tensione senza fare danni.



3 Chi non legge ha meno immaginazione: un booklover sa farti sognare - I libri aprono un orizzonte di immaginazione. I luoghi, i personaggi, gli intrecci permettono di fantasticare. Capacità che richiede uno sforzo ben maggiore rispetto a quello di osservare lo schermo della tv o del pc. Se il vostro lui non ama la lettura, la sua immaginazione non è allenata e non saprà accompagnarvi nel realizzare le vostre fantasie. In una parola: un fidanzato non lettore non saprà stupirvi.



4. Osservare il mondo con le stesse lenti: lettura ed empatia - La lettura apre la porta delle emozioni. Quando leggete un libro entrate nella vicenda, vi sentite parte di uno scenario fantastico, penetrate nella testa dei personaggi, Insomma, prendete in considerazione nuovi punti di vista e prospettive diverse sulle cose. Questo sviluppa la vostra capacità empatica e vi insegna ad affrontare la vita in modi del tutto differenti rispetto a chi lnon egge. Il vostro lui, con che lenti osserva la realtà?



5. Serie tv: ricerca appassionata vs steaming selvaggio - Se siete amanti della lettura e magari vi appassionate a qualche serie Tv, la vostra curiosità vi spinge a leggere informazioni sull’autore, le trame, gli intrighi e gli sviluppi della storia. Se il vostro partner è un booklover si comporterà come voi, ma se i libri non lo affascinano, gli importerà solo scoprire come va a finire la storia. Si scaricherà lo streaming della prossima stagione, già in onda negli USA, e vi lascerà al palo. O addirittura vi racconterà il finale, guastandovi la festa.