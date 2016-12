Cinque esperienze con il sesso da provare almeno una volta

Il primo passo per cambiare atteggiamento verso l'eros? Dimentica la vergogna: accade più di frequente di quanto non si pensi che proprio con la persona con cui condividiamo l'intimità manchi il coraggio di esporsi, lasciarsi andare, essere se stessi. Provaci e per una volta allontana ogni pensiero. Scoprirai che raggiungere una qualità diversa nel sesso è possibile soprattutto quando ci permettiamo di vivere le emozioni senza ostacoli.



1 Sesso... bendato. Lungi dal sottofondo malizioso che solitamente caratterizza il chiacchiericcio su questa pratica, essere bendati durante un rapporto sessuale può costituire una riserva incredibile di scoperte sul proprio piacere. Inoltre consente un vantaggio in più, perché anche per i più timidi lasciarsi andare diventa facile: bendatevi insieme, con un semplice foulard, mentre una luce lontana illuminerà l'ambiente grazie a un'atmosfera soffusa e rilassante. Lasciatevi andare all'esplorazione del tatto, il mistero di una lingua che valica luoghi inconsueti, l'imprevedibilità dei corpi che finalmente parlano, si toccano, reagiscono senza vergogna: sarà liberante, piacevole, facile.



2. Sesso... mattutino - Le donne pensano a quanto sono spettinate, gli uomini di solito lo amano: il sesso mattutino può regalare gioie impreviste. I suoi vantaggi? È veloce, appagante e... scompigliato! In un incontro del genere certamente nessuno dei due sarà impegnato a notare le imperfezioni (celate, del resto, dalla camera ancora semi buia), ma il momento sarà una bomba a orologeria in grado di farvi sentire pieni di energia, elettrizzati come due giovani innamorati. Inoltre un piccolo incontro hot all'inizio della giornata contribuirà a un senso di connessione che dura tutto il giorno... e una volta arrivati a sera stanchi dal lavoro le coccole saranno più dolci.



3. Sesso anale: le donne spesso sono restie, ma la verità è che anche loro sperimentano una varietà molto intensa di sensazioni. L'errore più frequente? L'approccio! Il vero obiettivo non è, soprattutto all'inizio, l'orgasmo. Lasciatevi liberi di esplorare semplicemente le vostre sensazioni, senza stress, né aspettative. Scegliete un olio naturale dal profumo intenso: se la fragranza è fra quelle preferite, aiuterà a rilassare il corpo e la mente in modo più immediato. In questo caso l'uomo deve imparare a prendersi cura del piacere della compagna aiutandola a prendere contatto con le sue sensazioni profonde: il piacere nella zona anale può essere molto intenso e al limite del dolore, per questo è importante iniziare con movimenti dolci. Un massaggio profondo e lento può essere un ottimo modo per iniziare: procedete con lentezza e non smettete mai di aggiungere baci a fior di pelle, carezze su collo e pancia, abbracci. Il corpo reagirà con un'espansione di fiducia per l'altro.



4. Sesso... last minute - Siete già in ritardo e vi aspettano a cena? Sbottonate il minimo indispensabile e... rubate al tempo dieci minuti solo per voi. Secondo diverse ricerche mediche rispetto al periodo di fidanzamento quando una coppia instaura una routine i rapporti sessuali tendono a cambiare e diventare più brevi. Chi ha una storia che dura nel tempo conosce il partner profondamente, per questo possedersi con la passione della fretta può avere un effetto terribilmente eccitante su entrambi. Una piccola scossa vivacizza i vostri corpi e può far nascere quel sorriso di complicità che fa bene all'armonia, fra le lenzuola e oltre.



5 Sesso... ad alta voce - Qunte volte ti permetti di manifestare il tuo piacere al 100%? Di frequente siamo vittime del senso di proibito che da secoli circonda l'argomento sesso: smetti di pensare ai vicini e all'entità dei rumori che produci, lasciati andare al piacere e prova a esprimerlo. Sussulti, piccoli (o grandi!) urli, e pizzicotti possono rendere un semplice rapporto quanto di più erotico si possa immaginare. Non serve modificare ciò che siamo o fingere, ma semplicemente avere il coraggio di osare e giocare con l'altro. L'autentica esperienza da provare è il sesso quando diventa viaggio nelle nostre percezioni, ascolto dell'emozione, territorio di un piacere che attraversa il corpo dai capelli ai piedi. Concentrati su una zona dell'altro "dimenticata" e per i prossimi incontri d'amore prova a toccare tutte le parti del suo corpo che di solito vengono ignorate: scoprirai che ogni centimetro di pelle è un nucleo in grado di sprigionare tensione erotica.