Coppia: come capire se stai con la persona sbagliata

07:00 - Bisogna ammetterlo: le donne sono spesso inclini a giustificare situazioni, comportamenti e parole su cui gli uomini si dimostrano ben più lapidari. Eppure ricordati che se l'altro/a non ti chiama da una settimana probabilmente non si trova tra le nevi del Tibet, ma con tutta probabilità non vuole farlo. Iniziamo a leggere i segnali e, al di là dei nostri desideri e migliori speranze, guardare i rapporti d'amore con più sincerità.

Stai vivendo una storia d'amore, ma il dubbio è che si stia trasformando in una camera a gas? È giunta l'ora di osservare i segnali che l'altro ti manda e capire se davvero questa persona risponde alle tue necessità. Spesso nell'altro tendiamo a evidenziare caratteristiche che possono averlo influenzato e portato verso un certo comportamento o uno stile di vita che ora semina incomprensione e dolore negli altri: sappi che qualsiasi evento, da un infanzia o una famiglia difficili a problematiche di carattere o di vita, non giustifica i suoi comportamenti distruttivi verso sé o gli altri. Per quanto sia duro da accettare ricorda che finché una persona non si accorge di un problema, continuerà a vivere le stesse situazioni, magari anche per tutta la vita: un amore costruttivo e felice non si basa su ciò che vediamo nell'altro, ma su come l'altro effettivamente agisce e si comporta. Questi due aspetti possono essere incredibilmente differenti.



Diffida da chi ti dice solo ciò che vuoi sentirti dire: un rapporto autentico si basa proprio su ciò che è difficile accettare ma che costituisce un atto di estremo coraggio vedere e affrontare insieme. Chi mostra una perfezione che spesso si rivela solo una tragica facciata nasconde qualcosa che in realtà tutti abbiamo: i lati esasperanti e un po' antipatici di cui sei pieno anche tu. Viceversa, esprimersi in libertà e aver a che fare con una persona poco perfetta è un chiaro indice di aver trovato qualcuno molto sincero, poiché sta accettando di mostrarti anche le sue debolezze e se stesso esattamente com'è.



Attenzione a chi gioca con il fascino e il magnetismo. Spesso è un modo facile per tenere in sospeso l'altro e creare situazioni ad alta tensione che, in realtà, dopo un po' stancano tutti coloro che abbiano già passato i quindici anni d'età. Una volta trascorsa l'adolescenza il vero sex appeal è la magia di una persona onesta, che sa proporti tutto ciò che ha e ti mostra con chiarezza che vuole condividere la sua vita con te.



Se fatica a rispondere alle tue chiamate, evita di presentarti agli amici o i familiari, sfugge a ciò che proponi mentre tu non dici mai di no alle sue iniziative, è bene fermarsi a riflettere. Quando una persona incontra qualcuno per cui prova emozione e autentico sentimento tende a includerlo nella sua giornata, fra le cerchie di persone che fanno parte della sua vita. Allora succede che, a dispetto dell'età o delle convinzioni, si modifichino realmente i modi di fare, e non perché l'abbia detto o imposto il partner, si parli al plurale, si inizino a fare progetti da condividere e si cominci a vivere l'esistenza come un viaggio a due. Quando con il partner le lacrime si moltiplicano è tempo di aver il coraggio di affrontare la verità: la vita sa già essere molto dura, l'amore è ciò che sa accompagnarci con dolcezza nelle nostre ferite e aumentare i sorrisi quotidiani.