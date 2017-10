Milano, la Fabbrica del Duomo compie gli anni: un convegno per festeggiarla

L’eterna sfida della Veneranda Fabbrica iniziò il 16 ottobre 1387. Da allora, la Cattedrale è il centro della città, punto d’incontro tra milanesi e cittadini di tutto il mondo. L'evento è un’occasione per sottolineare quanto è stato possibile realizzare attraverso il sostegno delle istituzioni e di tutti quei soggetti, pubblici e privati, che continuano a credere nell’impegno della Fabbrica per rendere sempre più accessibile il patrimonio storico – artistico racchiuso tra le mura del Duomo.



All’incontro seguirà, alle ore 18.00, la presentazione ufficiale del catalogo del Grande Museo del Duomo e degli atti del convegno "La Croce di Chiaravalle. Approfondimenti storico-scientifici in occasione del restauro", svoltosi nel maggio 2016 in occasione della fine del restauro della Croce di Chiaravalle ad opera del progetto di Banca Intesa "Restituzioni".



Interverranno, tra gli altri: Stefano Boeri; Philippe Daverio; Mons. Gianantonio Borgonuovo, arciprete del Duomo di Milano; Cristina Cappellini, assessore alle culture della Regione Lombardia; Filippo del Corno, assessore alla cultura del Comune di Milano; Giorgio Bonsanti, storico dell’arte e del restauro.