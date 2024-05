Fumetti, "Quando muori resta a me": il nuovo libro di Zerocalcare

E' una storia in cui Michele Rech, in arte Zerocalcare, uno degli autori più amati e acclamati del panorama fumettistico italiano e internazionale, si costringe a guardarsi allo specchio e non si fa sconti nel raccontare ciò che vede quella di "Quando muori resta a me" edito da BAO Publishing.

E' la storia a fumetti del viaggio con suo padre verso il paesino tra le Dolomiti da cui proviene la famiglia paterna. Questa potrebbe essere l'occasione perfetta per capirsi meglio, ma Zerocalcare e suo padre sono incapaci di parlarsi di cose significative. E ciò rende difficile il viaggio, in particolare nel momento in cui si capisce che la famiglia non è vista di buon occhio in paese. Le radici dell'odio? Risalgono a prima della Grande guerra...