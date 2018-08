Venezia, turiste in bikini in pieno centro: 200 euro di multa per entrambe

Stretta sul decoro pubblico a Venezia, dopo i vari casi di eccessi del turismo in laguna. Due ragazze ventenni inglesi sono state multata per 200 euro a testa dagli agenti della polizia municipale, che le ha sorprese in bikini in centro. Le turiste stavano prendendo il sole in costume da bagno nei Giardini Papadopoli. La sanzione è stata comminata per violazione delle norme sul decoro della città.