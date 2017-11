Tassa rifiuti, sono molti i cittadini ad aver pagato più del dovuto

Negli ultimi cinque anni i cittadini di diversi comuni italiani hanno pagato una quota eccessiva per la Tari, la tassa rifiuti. Per scoprirlo è servita un’interrogazione parlamentare chiesta da Giuseppe L’Abbate, del Movimento 5 Stelle, che a Mattino Cinque è in seguito intervenuto per discutere dell'argomento. "La segnalazione mi è stata fatta da un commercialista del mio comune, dopo un anno di attesa sono stati confermati i nostri sospetti". Il problema, evidenziato dal sottosegretario all'Economia Pier Paolo Baretta, è legato ad un errore nel calcolo della quota variabile del tributo che ha fatto così lievitare a dismisura la tassa. "Noi abbiamo scoperto questo errore perché abbiamo studiato le carte, ma chissà se ci sono stati altri errori". La colpa secondo il presidente della Liguria Giovanni Toti è da imputare al sistema di riscossione dei tributi: "È il più opaco di tutta Europa, si paga senza sapere perché devi pagare". Interviene poi Mauro Antonelli dell’Unione nazionale consumatori: "Su quest’errore non accetteremo colpi di spugna".