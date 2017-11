Conguaglio da capogiro, e la bolletta arriva a 24mila euro

Una bolletta del gas da 24mila euro per una casa in cui non abita più da sette anni. Questa è la storia a dir poco assurda di Marina, una pensionata di Mira, in provincia di Venezia, che ha trovato nella posta il conguaglio da capogiro. La signora interviene in esclusiva a Mattino Cinque dove racconta la sua storia. "Un paio di mesi fa mi è arrivata una raccomandata da un avvocato da parte dell’Eni che mi comunicava che ero morosa di 24mila euro", spiega la signora. La bolletta però fa riferimento a una casa in cui la pensionata non viveva più diversi anni: "In tutto questo periodo non ho mai ricevuto un sollecito, ma era già capitato tre volte di ricevere bollette del genere sempre con cifre alte". Dopo lo spavento iniziale e l’immediata richiesta d’aiuto a un avvocato, Marina analizza la situazione sottolineando una triste realtà: "La cosa che mi fa più male è la percezione che il cittadino sia solo un numero, non una persona"