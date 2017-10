Dalla vostra parte, cittadini italiani costretti a pagare sempre più tasse

Uno dei temi affrontati nel corso di "Dalla Vostra Parte" durante la puntata in onda martedì 24 ottobre riguarda le tasse sempre più care che gli italiani sono costretti a pagare, dalle tariffe telefoniche in arrivo ogni 28 giorni - che aggiungono dunque un mese all'anno sommando i giorni in avanzo - ai sacchetti per comprare frutta e verdura, presto a pagamento fino a 10 centesimi l'uno. Sono numerose anche le spese in aumento come nel caso dei pedaggi autostradali, più cari nel 2017 arrivando anche al 5% a tratta o quelle dei treni. Una situazione, insomma, sempre più difficile da affrontare.