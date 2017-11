Foggia, 28enne si getta sui binari per recuperare il suo cane: muore travolta da un treno

E' stata travolta dal regionale 26393 Foggia-Termoli, vicino a Chieuti, perché stava cercando di recuperare il suo cane, Thiago, che era caduto sui binari. E' stata questa la tragica sorte di una 28enne di San Severo (Foggia), che ha perso la vita nel pomeriggio di mercoledì 9 agosto per una disattenzione. Il cucciolo le sfugge, lei lo rincorre ma non si accorge del convoglio in arrivo che travolge entrambi. E su Facebook si riversa il dolore di amici e parenti che non si rassegnano a questa drammatica fatalità.