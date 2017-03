Sui binari per un servizio fotografico: modella travolta da un treno in Texas

Una 19enne incinta è morta travolta da un treno in Texas mentre si era messa in posa sui binari per un servizio fotografico. Fredzania Thompson, detta "Zanie", frequentava ancora il liceo, ma aveva deciso di sospendere la carriera scolastica per inseguire il sogno di fare la modella. La giovane stava attraversando i binari per evitare un treno in arrivo, ma è stata centrata in pieno da un altro treno.