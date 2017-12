Poche tasse e un costo della vita più basso. Sono questi alcuni dei principali motivi che spingono molti pensionati italiani a scappare all'estero, evitando così la pressione fiscale del nostro Paese. Nella puntata in onda venerdì 8 dicembre, "Dalla vostra parte" è andato alla scoperta delle mete più vantaggiose per godere appieno delle proprie pensioni.



Tenerife è tra le scelte più gettonate: qui le tasse sarebbero addirittura dimezzate, considerando che visto il clima non serve il riscaldamento. In Portogallo invece non si pagano contributi, mentre a Panama ci sono sconti a non finire.