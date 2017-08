Uno dei principali temi affrontati a "Dalla Vostra Parte" durante la puntata di lunedì 3 luglio riguarda i pensionati italiani, il loro stile di vita e le ingenti tasse che costoro sono costretti a pagare. Tra questi, c'è chi avrebbe risolto il problema trasferendosi all'estero, con più precisione in Portogallo, dove per i primi dieci anni non si pagano contributi. Le telecamere del preserale di Retequattro sono andate a Portimao, nel sud del paese, dove un gruppo di italiani racconta la scelta di lasciare il proprio Paese per una vita migliore. Affitto, beni alimentari, ombrelloni e sdraio per la spiaggia sembrano costare molto meno rispetto a quanto costerebbero gli stessi prodotti in Italia.