Treno deragliato nel Milanese, perquisite le sedi di Rfi e Trenord

Diverse perquisizioni sono state effettuate nella sede di Milano di Trenord e in quella di Roma di Rfi per l'incidente ferroviario avvenuto a Pioltello, nel Milanese. A causa del deragliamento di un treno giovedì scorso sono morte tre donne mentre 46 persone sono rimaste ferite. Gli uomini della Polfer sono entrati in possesso di "dati informatici" e "documentazione cartacea" per far luce, in particolare, sulla gestione della manutenzione nello scalo.