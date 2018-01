Treno deragliato a Pioltello, questore: "Cedimento tra i vagoni"

Le parole del questore sono una prima conferma rispetto a quanto raccontato da alcuni soccorritori. A molti, infatti, è risultato strano lo slittamento di solo due vagoni mentre gli altri, in testa e in coda, sono rimasti in asse. Intanto proseguono le operazioni per estrarre tutti i feriti rimasti incastrati nei vagoni deragliati.



Presidente regionale Cattaneo: "Cedimento strutturale" - "Non si conoscono ancora le cause dell'incidente, ma dalla dinamica sembra essersi trattato di un cedimento strutturale della rete o del convoglio in uno dei punti più trafficati della rete ferroviaria lombarda, da cui passano circa 500 treni al giorno": lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Raffaele Cattaneo, che riferisce di aver contattato l'ad di Trenord, Cinzia Farisè, e il presidente della Regione, Roberto Maroni, sul deragliamento di Pioltello. "Il primo pensiero va alle vittime e alle loro famiglie - aggiunge Cattaneo -, esprimo tutta la mia vicinanza, a nome del Consiglio regionale, ai feriti con l'augurio di pronta guarigione. Certamente, questo incidente conferma ancora di più la necessità di aumentare gli investimenti per il trasporto ferroviario, sia sulla rete che sul materiale rotabile".