Milano, giallo sull'ex calciatore: è scomparso nel nulla

Andrea La Rosa , ex calciatore 35enne, sembra essere scomparso nel nulla. La sua sparizione è stata denunciata dalla madre il 16 novembre , giorno in cui il ragazzo ha interrotto ogni contatto con i genitori e gli amici. La sua auto sembra svanita e il cellulare è staccato. Il sospetto della famiglia è che il figlio non ci sia più. Anche i giocatori e gli allenatori del Brugherio 1968 , la squadra di cui Andrea è direttore sportivo, condividono la preoccupazione dei genitori.

Una delle ultime persone che visto Andrea ha dichiarato che il ragazzo gli aveva riferito di un imminente incontro in periferia con "delle persone per chiudere un affare di soldi". Lo riporta il Corriere della Sera. Su questa pista si stanno concentrando le indagini dei carabinieri.



Andrea ha lavorato nel mondo del marketing e delle vendite commerciali, ed è un ex calciatore con esperienze in Serie C. Quando ha smesso di giocare a calcio ha iniziato la carriera da dirigente sportivo. L'ultimo incarico è quello di direttore sportivo di Brugherio 1968, una società brianzola che milita nel campionato d’Eccellenza.



Dal 16 novembre non si hanno più notizie di Andrea. Con lui sembra essere scomparsa anche la sua Audi A3. Il nome di Andrea non comparirebbe nelle liste d'imbarco degli aereoporti nazionali e il giovane non avrebbe nemmeno acquistato biglietti ferroviari. I movimenti sul suo conto bancario non evidenzierebbero prelievi preparatori a una partenza di lungo termine. E il suo cellulare risulta staccato dal giorno della sua scomparsa.