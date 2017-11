Ci sono due indagati per concorso in omicidio nel giallo di Renata Rapposelli , la pittrice di 64 anni scomparsa il 9 ottobre al rientro da un viaggio a Giulianova. L'ex marito, Giuseppe Santoleri , l'avrebbe lasciata a due chilometri da Loreto, senza riaccompagnarla a casa, ad Ancona , pare al culmine di un litigio. Gli indagati sono proprio l' ex marito e il figlio della donna, Simone.

Gli avvisi di garanzia sono stati consegnati dopo gli interrogatori dei due, sentiti per ore la notte scorsa dal pubblico ministero presso la caserma di Ancona.



Il marito ha sostenuto di aver litigato in casa a Giulianova con la moglie per una questione economica (forse un assegno di mantenimento), di averla riaccompagnata in auto a Loreto (Ancona) e poi di non averne avuto più notizie. Il figlio avrebbe confermato di aver sentito i genitori litigare e chiesto al padre di riaccompagnare la madre ad Ancona. Entrambi, assistiti dall'avvocato Gianluca Carradori, negano qualsiasi coinvolgimento nella scomparsa.