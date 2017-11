Argentina, sommergibile scomparso: ricerche difficili per il meteo

Le operazioni in corso nell'Atlantico del sud per trovare il sommergibile San Juan, dato per disperso da giovedì, sono rese difficili anche dalle difficili condizioni meteo nella zona. A sottolinearlo è il portavoce della marina di Buenos Aires, Enrique Balbi, ricordando che le difficoltà dell'operazione di ricerca dipendono proprio dal fatto che si tratta di un sottomarino.

"L'altezza delle onde, e il fatto che un sommergibile ha un profilo sottile e affiora poco nell'acqua, complicano l'individuazione sia visiva sia via radio del San Juan, che è tra l'altro dipinto di nero", ha spiegato.



Domenica, ha inoltre ricordato Balbi, sono arrivati in una base della Patagonia "due aerei con una squadra di appoggio della marina degli Stati Uniti. I velivoli trasportano materiale logistico per l'assemblaggio di un mini-sottomarino. E' pronta inoltre una campana subacquea per il salvataggio dell'equipaggio che può raggiungere una profondità di 200 metri".