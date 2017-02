Milano, denuncia shock di una 16enne: picchiata in treno da due nordafricani

La ricostruzione dell'aggressione - La giovane ha raccontato di essere salita giovedì sera sul treno che parte dalla stazione di Porta Genova, a Milano, in direzione di Vigevano. Con lei c'era un'amica, che però è scesa alla stazione di Abbiategrasso, lasciandola sola. In quel momento sarebbe iniziato l'incubo. La ragazzina sarebbe stata avvicinata sul treno dagli unici altri due passeggeri presenti sulla carrozza, due nordafricani, che prima l'avrebbero palpeggiata, poi sarebbero passati alla violenza, colpendola con calci e pugni.



La denuncia dopo un malore a scuola - La 16enne ha detto che in quel momento il vagone era vuoto e che nessuno ha sentito le sue urla di aiuto. I due nordafricani sono poi scesi ad una stazione successiva e sono fuggiti. Tornata a casa la liceale non ha avuto il coraggio di raccontare subito cosa le fosse accaduto. Ma il giorno dopo, durante una lezione, ha avuto capogiri e nausea. A quel punto si è confidata con le compagne che l'hanno accompagnata in ospedale e hanno avvertito i genitori.