Filone processo Mose, Marco Milanese condannato a due anni e mezzo

L' ex consigliere politico di Giulio Tremonti ed ex deputato del Pdl Marco Milanese è stato condannato a due anni e mezzo di carcere dal tribunale di Milano in un filone del processo del caso Mose. I giudici hanno contestato il reato di traffico di influenze illecite derubricando l'iniziale accusa di concorso in corruzione. Il pm Roberto Pellicano aveva chiesto ai giudici di condannarlo a tre anni e mezzo di carcere.