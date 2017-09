Vaccini, Garante della Privacy: "Le scuole possono inviare i dati alle Asl"

Da venerdì le scuole e i servizi educativi per l'infanzia potranno trasmettere gli elenchi degli iscritti alle Asl per consentire la verifica della regolarità vaccinale. Lo ha deciso il Garante della Privacy , adottando un provvedimento urgente per consentire un trattamento dei dati non previsto dalla norma sui vaccini se non prima del 2019. La decisione è stata presa "per semplificare la vita alle famiglie e consentire un più celere flusso di dati".

Il Garante ha adottato con procedura urgente un procedimento a valenza generale che autorizza una comunicazione di dati personali non sensibili dalle scuole alle autorità sanitarie in considerazione dell'esigenza segnalata e dell'imminente avvio dell'anno scolastico.



Dati ed elenchi - Le scuole pubbliche e private e i servizi educativi per l'infanzia possono trasmettere l'elenco degli iscritti alle aziende sanitarie territorialmente competenti. Tali elenchi potranno essere usati per l'attività di verifica delle singole posizioni e per l'avvio delle procedure previste (ad esempio la convocazione dei genitori), nonché per la pianificazione delle attività' necessarie a mettere a disposizione dei genitori la documentazione prevista dal decreto.



ll Garante ricorda anche che le aziende sanitarie, al fine di semplificare le procedure, possono già inviare alle famiglie i certificati o altre attestazioni vaccinali per consegnarli alle scuole, senza dover aspettare che siano i genitori stessi a richiederli, nonché inviare altre comunicazioni relative agli obblighi vaccinali, anche a seguito di accordi con gli istituti scolastici.



"Sin dall'inizio della vicenda il Garante della privacy ha offerto la massima collaborazione ai Ministeri competenti e a tutte le altre amministrazione coinvolti - ha affermato il Presidente Antonello Soro -. Per aiutare ulteriormente famiglie, scuole e regioni, abbiamo ritenuto ora necessario intervenire, nei limiti che ci sono consentiti dalla legge, per semplificare la vita alle famiglie e consentire un più celere flusso di dati. Ci auguriamo che questo provvedimento ristabilisca chiarezza e limiti i possibili rischi legati a uno scambio dati effettuato in assenza di una regolamentazione omogenea su tutto il territorio".



Lorenzin: autocertificazione solo per 2017-2018 - Solo per l'anno scolastico 2017-2018, "in alternativa alla presentazione della copia della formale richiesta di vaccinazione, si potrà autocertificare di aver richiesto alla Asl di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate". Lo prevede la circolare predisposta dai ministeri della Salute e dell'Istruzione per agevolare scuole e famiglie.