Vaccini, folla di genitori minaccia con un bastone operatori sanitari a Palermo

La calma è tornata solo dopo che è stato assicurato che è possibile l'iscrizione scolastica anche solo prenotando la vaccinazione. Prenotazione che gli operatori hanno effettuato inserendo in sovrannumero i presenti.



Il Centro vaccinazioni della Guadagna ha effettuato venerdì 43 vaccinazioni, mentre sono 10.150 le vaccinazioni effettuate in questa settimana dai 61 centri dell’Asp di Palermo. La Direzione aziendale in una nota ha condannato "con fermezza qualsiasi forma di violenza o di intimidazione" e ha espresso "massima solidarietà e supporto agli operatori del centro di vaccinazione della Guadagna e a tutti gli infermieri e medici in questo momento impegnati con grande professionalità a soddisfare le richieste di un’utenza che in massa si sta riversando negli ambulatori. Abbiamo potenziato le strutture ed è stato già previsto un ulteriore incremento di personale, ma – ha concluso la Direzione aziendale – siamo pronti a denunciare alle autorità competenti tutte le forme di prevaricazione".