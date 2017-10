Caos vaccini, ogni regione a modo suo Ecco le differenze da Bolzano a Palermo

Il ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli, ha ribadito che non ci saranno rinvii. Nel frattempo però le regioni si muovono autonomamente. Per esempio, In Alto Adige i bambini potranno comunque frequentare la scuola per una nno in via transitoria; la Lombardia ha concesso 40 giorni di tempo in più per i bambini fino a 6 anni, mentre Toscana, Calabria e Sicilia si stanno muovendo in modo simile tra loro per quanto riguarda i colloqui con le famiglie per verificare le vaccinazioni.