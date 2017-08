Vaccini, in Lombardia proroga di 40 giorni per mettersi in regola

Ancora non è chiaro in base a quali criteri la deliberà riuscirà a mettere d'accordo la normativa nazionale con la deroga, ma l'assessore alla Sanità lombardo, Giulio Gallera, garantisce che in Lombardia le famiglie avranno 40 giorni di tempo in più (il decreto prevede invece il 10 settembre come data ultima per la consegna dei certificati, ndr) per far vaccinare i figli.



In base al provvedimento lombardo, infatti, dal 10 settembre, spiega l'assessore al Corriere della Sera, "le scuole avranno 10 giorni di tempo per segnalarci chi non è in regola. Nei successivi 15 giorni i genitori verranno invitati a un incontro con i nostri esperti, ed entro altri 15 giorni dovrà essere eseguita la vaccinazione. Solo chi neanche per quel momento sarà a posto sarà considerato inadempiente". La deroga varrà però solo per le scuole di competenza della Regione, cioè i nidi, mentre per le materne dovranno essere i sindaci a decidere se applicare o meno la delibera della giunta regionale.



In Piemonte mancano vaccini - In Piemonte, invece, scarseggiano i vaccini monodose, soprattutto quelli contro la meningite, che consentono a chi è scoperto solo per uno dei vaccini ora obblligatori di mettersi in regola. La Regione ha così deciso di inviare una circolare alle Asl, invitando, nel caso in cui il vaccino non sia disponibile, a emettere un certificato provvisorio di idoneità. E' infatti lo stesso decreto ministeriale a prevedere che le inadempienze dovute a carenze di vaccino non possano essere oggetto di contestazione da parte delle scuole finché il vaccino non torna disponibile.