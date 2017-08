Vaccini, Fedeli a Tgcom24: "Non sono pessimista, i contrari si convinceranno"

"Dobbiamo assolutamente parlare con le famiglie contrarie alle vaccinazioni obbligatorie. Non sono pessimista: penso che, quando si danno alle persone tutti gli elementi e strumenti di conoscenza, alla fine si convincono": così il ministro Valeria Fedeli a Tgcom24. "Quando ci troviamo di fronte a genitori che si oppongono a presentare l'autocertificazione, dobbiamo essere chiari: se non viene rispettata la procedura, i figli non potranno frequentare la scuola", ha poi aggiunto.