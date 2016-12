Il caldo uccide ancora: tre morti e picchi di chiamate negli ospedali

Trentino, muore un operaio - Carmine Minchino, 54 anni, si è sentito male mentre stava lavorando al reparto presse di una ditta di penaumatici, la Marangoni, e, soccorso dai colleghi, è stato trasportato all'ospedale di Rovereto, dove è morto. Le persone che lavorano con lui hanno detto che la morte è dovuta alle altissime temperature che ci sono in questi giorni nel reparto dove l'uomo si è sentito male.



E un po' in tutta la regione l'ondata di caldo africano ha provocato malori a raffica, con crisi cardiache attribuite dai medici proprio al grande caldo.



Veneto, morti un 36enne e un 69enne - A Villafranca Veronese (Treviso) vittima del caldo è stato Diego Tomizioli, 36 anni, custode in una tenuta agricola, morto per un infarto. E sempre in provincia di Treviso un agricoltore di 69 anni, Fiorino Marchesin, ha perso la vita mentre stava irrigando i campi.



Boom di chiamate al 118 - E proprio in Veneto si contano circa 800 interventi al giorno del 118 per patologie non traumatiche, collegate proprio alla situazione di forte disagio fisico legate alle temperature. D'altra parte da giorni il caldo soffocante attanaglia la regione fin dalle prime ore della mattina con temperature di 35 gradi in pianura già dal mattino e con alti tassi di umidità. Treviso la città più roventi, dove il termometro ha raggiunto i 38 gradi.



Allerta in Emilia Romagna - E se è il nord-est l'area più colpita del Paese, una nuova allerta calore arriva per tutta l'Emilia Romagna diffusa dall'Agenzia regionale di Protezione civile. La fase di attenzione rimarrà attiva per 48 ore dalle 20 di mercoledì, con tendenza all'attenuazione nelle 48 ore successive.