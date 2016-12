Oggi è il giorno più caldo: da domani aumenta l'instabilità sui rilievi

22 luglio 2015 Oggi è il giorno più caldo: da domani aumenta lʼinstabilità sui rilievi A livello nazionale stiamo vivendo lʼapice di questa ondata di caldo africano: le temperature massime si spingeranno fino a 40 gradi

L'alta pressione di matrice africana occuperà stabilmente la nostra Penisola fino a venerdì, continuando a garantire prevalenza di tempo soleggiato e caldo afoso intenso, con qualche temporale pomeridiano solo sui rilievi della Penisola. Nel fine settimana - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - un nucleo di aria fresca atlantica riuscirà finalmente a rompere l'assedio dell'alta pressione portando un po' di temporali prima (sabato) al Nord e poi (domenica) anche sulle regioni centrali adriatiche; ma il maggior merito di questa perturbazione atlantica sarà senz'altro quello di favorire un'attenuazione del caldo, avvertibile soprattutto al Nord e, in misura minore, anche nelle regioni centrali. Nel frattempo nei prossimi giorni i mari attorno all'Italia manterranno ancora temperature superficiali in generale comprese tra i 26 e i 30 gradi, ossia dai 3 ai 5 gradi sopra la media: come dire che i nostri mari si stanno comportando come veri e propri mari tropicali.

Previsioni per mercoledìAl mattino cielo in generale sereno o poco nuvoloso in gran parte d'Italia, con qualche nuvola in più solo sui rilievi della Penisola. Tra pomeriggio e sera più nubi e temporali qua e là su Alpi, Dorsale Appenninica soprattutto sul versante tirrenico, e sui rilievi di Sicilia e Sardegna, dove potrebbero scivolare lungo le coste sud-orientali dell'isola; sempre in generale soleggiato nel resto del Paese. Questa sarà la giornata più calda di questa intensa ondata di calore a livello nazionale, con massime in generale comprese tra 32 e 38 gradi e punte fino a 39-40 gradi; inoltre gli alti tassi di umidità renderanno le temperature percepite anche più alte. Venti deboli.