Italia Tropicale: il Mediterraneo è caldo quanto il Mar dei Caraibi

Nelle acque di Almeria

Ancora per qualche giorno rimarremo sotto l'influenza dell'Anticiclone Nord-Africano col proprio carico di aria bollente che continuerà a favorire un clima dalle caratteristiche tropicali non solo sulla terraferma, ma anche sui mari che manterranno in gran parte valori di temperatura dai 26 ai 30 gradi intorno all'Italia, ossia dai 3 ai 5 gradi sopra la media.