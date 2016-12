Delitto Loris, il nonno a Quarto Grado: sono estraneo alle accuse, mi aspetto la verità

"Io faccio solo il nonno, questa è una situazione senza testa né piedi". Così, ai microfoni di Quarto Grado, Andrea Stival, il nonno del piccolo Loris trucidato nel 20014 a Santa Croce di Camerina (Ragusa), respinge le accuse formulate dalla nuora Veronica Panarello, mamma del bimbo ucciso e unica imputata del delitto. La donna, durante il processo con rito abbreviato che la vede alla sbarra, ha detto di aver avuto una relazione con il suocero che per questo avrebbe strangolato il figlio . "Sono completamente estraneo. Da lei mi aspetto che dica la verità per quel bambino", risponde l'uomo.

"Finché vivrò - aggiunge Andrea Stival - cercherò sempre giustizia e pace per mio nipote, ma so che solo Dio darà giustizia". E quanto alla rivelazione di Veronica di essere amanti, risponde stizzito: "Ho altre relazioni".



Nei suoi confronti si andrà verso l'assoluzione, mentre contro la mamma del piccolo Loris, in carcere con l'accusa di omicidio, la sentenza potrebbe arrivare a metà ottobre.