Delitto Loris, Veronica: "Mio suocero ha strangolato il bambino con un cavetto usb, aveva visto troppo"

"Andrea mi ha ordinato di legare i polsi di Loris, io sono andata a prendere una fascetta elettrica e l'ho fatto. Poi ho ricevuto la telefonata di mio marito e sono andata di là. Quando sono tornata Andrea gli aveva già stretto un cavo Usb al collo e Loris era paonazzo e non respirava più. E io l'ho solo aiutato a portarlo via".



"Punitemi per le mie colpe, ma punire anche omicida" - "Sono pronta ad essere punita ma per quello che ho fatto e non per quello che non ho commesso. Se ci sono mie responsabilità pagherò, ma con me deve farlo anche l'esecutore materiale del delitto: mio suocero. Non posso dire assolutamente, neanche sotto costrizione, di essere stata io a uccidere mio figlio", ha poi aggiunto.



Era stata la stessa Veronica Panarello ad annunciare spontanee dichiarazioni nel procedimento, che si celebra a porte chiuse e col rito abbreviato condizionato a una perizia psichiatrica.



In aula sono presenti anche il suocero Andrea Stival, che la donna accusa di essere stato il suo amante e di avere ucciso il bambino per timore che potesse rivelare la loro relazione. Non c'è il marito di Veronica, Davide Stival, che non crede a sua moglie e che, dopo averla incontrato in carcere la scorsa settimana, ha ritenuto di non partecipare.



Legale padre vittima: "Ultima occasione per Veronica" - "Oggi è la sua ultima occasione: dica veramente quello che è accaduto, per portare elementi concreti. Fino ad adesso non le credo". A ricostruire le sensazioni di Davide Stival, padre del piccolo, è il suo legale, l'avvocato Daniele Scrofani, ribadendo che il suo assistito "non crede al coinvolgimento del padre", Andrea Stival. "Ad oggi - sottolinea il penalista - non ci sono elementi concreti e la Procura ha fatto tutti gli accertamenti possibili".