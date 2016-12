Ingegnere ucciso a Napoli, indagato il fratello: perquisita la sua abitazione

La Procura della Repubblica ha iscritto nel registro degli indagati Luca Materazzo per l'uccisione di suo fratello, l'ingegnere Vittorio, avvenuta lunedì a Napoli. Fonti investigative sottolineano che si tratta di un atto dovuto in vista degli esami medico legali sul cadavere della vittima che saranno eseguiti nei prossimi giorni. Sulla vicenda indaga la polizia, che in mattinata ha perquisito l'abitazione dell'uomo.