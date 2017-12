Brescia, alla stazione centrale si spaccia droga alla luce del sole

Cocaina, eroina, hashish e non solo: nei dintorni della stazione centrale di Brescia si spaccia alla luce del sole qualunque tipo di sostanza illegale. E' quanto riportato nel reportage di "Striscia la notizia" durante la puntata in onda venerdì 8 dicembre su Canale 5. Attraverso l'uso di alcune telecamere nascoste, la trasmissione ha portato alla luce un traffico illegale da capogiro che riguarda una delle zone più trafficate della città lombarda, un luogo in cui ogni giorno transinano numerosi studenti.